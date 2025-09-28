Pedro Sánchez mete un gazapo en su felicitación a Marc Márquez y tiene que borrar el mensaje

Pedro Sánchez cometió un pequeño lapsus al felicitar a Marc Márquez y tuvo que borrar el tuit. Después de unos años difíciles tras su último título en 2019, el ilerdense se ha reinventado para volver a ganar. Ni todas las caídas con la Honda ni las cuatro operaciones ni la diplopía pudo con el 93, que se ha levantado para conseguir su séptimo título de campeón del mundo de MotoGP. El presidente del Gobierno quiso mandarle un mensaje tras lograr un nuevo campeonato, pero metió un gazapo y tuvo que reescribirlo.

Marc Márquez es nueve veces campeón del mundo. Los siete títulos de MotoGP los ha logrado en 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019 –con Honda– y ahora en 2025 a lomos de la Ducati. En las categorías inferiores también fue campeón. Todo comenzó en 2010 con el título de 125cc con el Team Cataluña Caixa Repsol y dos años más tarde, 2012, ganó en Moto2 con el Red Bull Ajo Motorsport.

Son nueve en total, siete de ellos de MotoGP, pero para el leridano este título es más que un número. Sin duda, ha sido el Mundial que más esfuerzo le ha costado y uno de los más especiales para él. Y no por lo que le ha costado ganar en pista, porque en lo deportivo no ha tenido rival, sino por todo lo que ha sufrido para llegar hasta aquí y todo lo que ha tenido que sacrificar para volver a ser campeón del mundo.

Pedro Sánchez se equivocó y felicitó a Marc Márquez por «su noveno título en MotoGP». «¡Campeonísimo! Ejemplo de esfuerzo, superación y lucha por ser el mejor, Marc Márquez logra su noveno título de MotoGP», escribió el presidente del Gobierno en el tuit original. Al darse cuenta del error rectificó y publicó uno nuevo: «¡Campeonísimo! Ejemplo de esfuerzo, superación y lucha por ser el mejor, Marc Márquez logra su noveno título mundial».

¡Campeonísimo! Ejemplo de esfuerzo, superación y lucha por ser el mejor, Marc Márquez logra su noveno título mundial. Enhorabuena, @marcmarquez93. https://t.co/7aBSgU2Z4l — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) September 28, 2025

Márquez no se rindió en ningún momento. Si se caía se levantaba, así una y otra vez hasta que ha logrado el objetivo. Por el camino ha tenido que pasar por cuatro operaciones en el húmero derecho, varios episodios de diplopía, caídas, una moto que se había quedado atrás y ya no estaba para ganar, abandonar al equipo de su vida para intentar ser campeón otra vez… y todas las cosas que hay detrás que no ha contado. Se marchó a Ducati en busca de reencontrarse, consiguió una moto de fábrica y el resultado es que ha conquistado su noveno campeonato del mundo.