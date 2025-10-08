Todos quieren la Thermomix, pero este aparato de Lidl es aún mejor: es más barato y cocina increíble

Durante años, la Thermomix ha sido el objeto de deseo en muchas cocinas. Un robot que parece hacerlo todo y que promete recetas perfectas con sólo pulsar un botón. Sin embargo, en silencio y sin tanto bombo, Lidl ha ido perfeccionando su propia alternativa hasta dar con un modelo que muchos consideran aún mejor: el Monsieur Cuisine Smart, elegido Producto del Año 2024 y con un precio muy por debajo de su competidor más famoso.

Este robot ha logrado algo que pocos consiguen: hacer que cocinar vuelva a ser fácil, práctico y hasta entretenido. Por 399,99 euros (y con 15euros de descuento adicional si se aplica el código COCINA15 en la compra online), el Monsieur Cuisine Smart de Lidl es capaz de preparar casi cualquier cosa: sopas, cremas, masas, guisos o batidos. También sofríe, cocina al vapor, pesa, tritura y amasa. Todo en un sólo aparato que, además, viene con una pantalla táctil de 8 pulgadas y conexión WiFi para actualizarse con nuevas recetas mes a mes. A eso se suma un detalle que muchos valoran: trae más de 600 recetas preinstaladas, una báscula integrada y hasta vídeos que muestran paso a paso cómo preparar cada plato. Con características así, no nos extraña que cada vez más gente deje de mirar la Thermomix para pasarse a esta alternativa de Lidl. Cuesta menos, es muy completa y está pensada para facilitar la vida tanto a quien empieza a cocinar como a quien ya domina los fogones.

El robot de cocina de Lidl que todos desean

El Monsieur Cuisine Smart no es sólo un electrodoméstico, sino una auténtica ayuda en la cocina. Su sistema Cooking Pilot guía al usuario paso a paso a través de cada receta, ya que puedes ver en la pantalla los ingredientes, tiempos y temperaturas exactos. De este modo podrás hacer platos exquisitos con riesgo cero de equivocación.

Además, su función Video Guided Cooking permite seguir visualmente los pasos de ciertas elaboraciones, algo que ningún otro robot en este rango de precio ofrece. Es como tener a un chef personal enseñándote cada movimiento. Incluso puedes ajustar las porciones, añadir anotaciones a las recetas o crear tus propias elaboraciones con pasos personalizados desde la aplicación móvil gratuita.

Más potencia, más capacidad y menos complicaciones

Uno de los puntos fuertes del Monsieur Cuisine Smart es su potencia: 1.200 W, con un motor capaz de alcanzar entre 125 y 5.500 revoluciones por minuto. Esto significa que puede picar hielo, moler café, batir claras o preparar cremas suaves sin atascarse. Su recipiente de acero inoxidable tiene una capacidad de 4,5 litros (útil de 3 L), ideal para preparar comidas para toda la familia.

El diseño también ha sido pensado para el uso diario. Tiene asas laterales y un mango frontal de modo que podemos mover fácilmente la jarra con una sola mano. Además, la báscula integrada permite pesar directamente los ingredientes dentro del vaso, con una precisión de 5 gramos y capacidad hasta 5 kilos.

Conectado, inteligente y en constante evolución

Otro aspecto que lo diferencia es su conectividad. Gracias a la función WiFi, el robot se actualiza de forma automática con nuevas recetas cada mes. Solo necesitas crear una cuenta gratuita para acceder a todo su contenido y disfrutar de funciones como el planificador semanal, la creación de listas de la compra o la posibilidad de puntuar y guardar tus recetas favoritas.

Además, incorpora control por voz, una novedad exclusiva en este modelo, y permite cocinar incluso sin conexión a Internet. Es decir, puedes seguir usando todas las funciones básicas y las recetas descargadas sin depender de la red. Una ventaja importante frente a otros robots que necesitan conexión permanente para funcionar.

Diez programas automáticos y dos más por actualización

El Monsieur Cuisine Smart se presenta con 10 programas automáticos preinstalados, y entre los que están: amasar, cocer al vapor, sofreír, slow cook, cocción a baja temperatura, fermentar, cocer huevos, batir, hacer puré y el programa de limpieza. Además, con la actualización, se añaden dos funciones más: calentar agua y cocer arroz.

Esta versatilidad hace que podamos preparar desde una masa de pan artesanal hasta un guiso a fuego lento sin tener que vigilar nada. Incluso cuenta con programas de hasta 12 horas para fermentaciones o cocción lenta, ideales para yogures, panes o carnes tiernas. Y todo ello con un manejo intuitivo gracias a su pantalla táctil, que responde rápido y muestra claramente cada paso.

La diferencia más clara de todas está en el precio, aunque no es la única. El Monsieur Cuisine Smart ofrece una experiencia muy similar en cuanto a calidad de cocinado, con un software moderno y una comunidad activa de usuarios que comparten recetas nuevas cada día. Además, Lidl ha sabido escuchar a sus clientes: el aparato se siente robusto, estable y fácil de limpiar, algo que quienes lo usan destacan constantemente. ¿A qué esperas para hacerte con él? Lo tienes ahora más barato en la tienda online de Lidl así que no lo dejes escapar.