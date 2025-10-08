Sigue en directo la última hora de la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados hoy

Este miércoles 8 de octubre se celebra en el Congreso de los Diputados una sesión de control al Gobierno de importante trascendencia: se abordarán las votaciones del embargo de armas a Israel y la ley de movilidad, sin tener los apoyos asegurados.