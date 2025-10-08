Pocos lo saben, pero si tu iPhone tiene este punto verde en la parte de arriba están usando tu cámara

Las estafas están a la orden del día y por ello hay que tener la máxima precaución a la hora de manejar el teléfono móvil. Los dispositivos diseñados recientemente hacen una oda a la seguridad, pero los hackers también se aprovechan del avance de las nuevas tecnologías para llevar a cabo su obra. A sabiendas de ello, fabricantes como Apple han diseñado un sistema para que los usuarios conozcan cuándo una aplicación externa está utilizando su cámara o micrófono. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la luz verde del iPhone.

2025 está siendo un año en el que las estafas virtuales están proliferando, con el phishing como principal método para poder vaciar la cuenta corriente de las víctimas en cuestión de minutos. Esta táctica se basa en el envío de un mensaje de texto o correo electrónico a los usuarios de un teléfono móvil en el que se incluye un enlace que es la puerta abierta al delito. En caso de acceder a él un virus malicioso, lo que se conoce como malware, puede entrar dentro de tu dispositivo y ahí es cuando vienen los problemas. Por ello es altamente recomendable no pinchar ningún enlace procedente de una cadena de supermercado u organismo estatal.

Ante el creciente número de estafas en los últimos años, los fabricantes de teléfonos móviles se están esmerando para ayudar a los usuarios que en muchas ocasiones quedan indefensos ante la maldad. Por ello, Apple ha introducido desde el iPhone 14 Pro una isla dinámica en la que aparece un punto verde cuando alguna aplicación está usando la cámara frontal del teléfono. También marca con una luz naranja cuando se está utilizando el micrófono. Todo con el objetivo de avisar a los usuarios de cuándo una app externa y sin consentimiento esté utilizando estas herramientas.

El significado del punto verde en el iPhone

«Cuidado con el punto verde y naranja en tu iPhone», avisa en un vídeo publicado en las redes sociales @tectrace, experto en la materia que ofrece a través de TikTok pedagogía con los teléfonos móviles y los peligros que acechan a estos dispositivos.

«Ambos funcionan como un indicador que se enciende para avisar que el sistema o alguna app están usando la cámara y el micrófono o ambos juntos», informa en un vídeo que cuenta con miles de reproducciones y un gran número de usuarios que han pedido asistencia ante este conflicto a nivel de seguridad.

«Es normal que se encienda cuando usas una aplicación que lo requiera. Sí, cualquiera de los dos está encendido durante todo el tiempo, aunque no estés usando alguna app, debes preocuparte porque tu iPhone podría estar hackeado por una aplicación infectada y te estarían espiando sin tu consentimiento», avisa este experto sobre los casos en los que algún delincuente pueda haber introducido un virus malicioso en el teléfono móvil para poder acceder a la cámara y micrófono.

El autor de este vídeo también recomienda a las personas que vean esta luz verde en el iPhone restablecer el teléfono. Para poder ver en todo momento la aplicación que está usando la cámara, puedes deslizar la barra de estatutos y pulsar sobre los puntos. Ahí aparecerán las aplicaciones que activan la cámara o el micrófono.

Cómo aumentar la privacidad

La mayoría de las ocasiones en las que una aplicación no deseada tira de la cámara frontal del teléfono o el micrófono es porque el usuario ha dado consentimiento para ello, ya sea de forma voluntaria o no. Por ello, puedes aumentar tu privacidad quitándoles los permisos a estas aplicaciones y se puede hacer de la siguiente manera: