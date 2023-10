¿Me paso del iPhone 14 Pro al iPhone 15 Pro?

Si tienes un iPhone 14 Pro, o su equivalente Max, y estás valorando pasarte al iPhone 15 Pro o su versión Max, quizás deberías valorar esta información. Tras un año utilizando el primer modelo, estoy ahora disfrutando del iPhone 15 Pro y lo que, a priori no parecía un cambio que mereciera la pena, me está comenzando a convencer de que hay motivos para dar ese salto.

Pasar del iPhone 14 Pro al iPhone 15 Pro

Quizás sea necesario reseñar que las razones del cambio siempre deben ser subjetivas y que en ningún caso, el modelo 14 se queda pequeño en cuanto a capacidades con respecto al iPhone 15 Pro. Pero tras una semana utilizando este último, me logro convencer de que si cambias vas a apreciar diferencias que inclinan la balanza. Estas son las razones que para mí son determinantes.

USB-C

¡Por fin, Apple, por fin1 Eso de no tener que echar el cable Lightning en la bolsa cuando sales de viaje ya merece la pena. El «nuevo» conector no aporta diferencias a excepción de la velocidad de la transferencia de datos, hasta 10 Gbps con el cable correcto, pero sí que es un alivio. Con el mismo cable cargo mi MacBook Pro, el iPad Air 4 y un teléfono Android que estoy actualmente testando. Nacho, ¿pero no usabas unos AirPods Pro? Sí, ahora los cargo con el cable del Apple Watch Ultra.

Chasis de titanio

Si bien no dudo que sea más resistente, no se dobla como ocurría con la serie 6, es más ligero. Se nota a la mano que este dispositivo no arroja tanto peso como el modelo anterior, y eso es de agradecer. Son 18 gramos de diferencia, casi un 10 %. Estéticamente, si los modelos 14 Pro eran bonitos, el acabado pulido del titanio es simplemente espectacular.

Botón de acción

La configuración de este botón es muy simple y amplía el abanico de posibilidades. No me ha dado ninguna pena que el botón de silencio haya desaparecido tras 16 años en el iPhone.Ahora es versátil, cómodo y muy útil. Un gran acierto.

Procesador y rendimiento

El procesador de3 nm de TSMC, el A17 Pro, incluye una CPU de seis núcleos y ofrece un rendimiento un 10 % más rápido. ¿Se nota? Sí. No me puede el sentimiento fanboy, este chip rompe todos los tests benchmark y como usuario final lo percibes. La memoria RAM aumenta en 2 GB, pasando de 8 GB a 8 GB, lo que hace al dispositivo más capaz.

Conectividad

El iPhone 15 Pro incluye WiFi 6E, que presenta una conectividad mejorada con respecta a modelos con el sistema anterior. He notado que en lugares con señal más débil, la navegación mejora algo.

Pantalla

Si bien el panel es el mismo, 6,1 pulgadas, los biseles son más estrechos y por tanto, la sensación de una pantalla más grande es evidente.

Cámaras

No hay diferencias en cuanto a hardware, es la misma cámara. Sin embargo, la mejora en el software es notable y con el iPhone 15 Pro tomas mejores fotos. Para comenzar, este dispositivo las dispara a 24 mpx de forma predeterminada, por lo que las imágenes tienen mucho más detalle y nitidez. También emplea Smart HDR 5 para ofrecer un mejor rango dinámico, con lo que las diferencias entre partes brillantes y no quedan matizadas por ejemplo, un cielo con mucha luz o nubes blancas.

No esperes mejoras en el rendimiento de la batería, es quizás uno de los aspectos más decepcionantes. Con un uso normal, lo habitual es que debas ponerlo a cargar al finalizar tu jornada.

El precio base del iPhone 15 Pro es de 1219 euros, para el modelo de 128 GB mientras que el de su predecesor fue 100 euros más caro. Puedes plantear vender tu iPhone 14 Pro, no le perderás demasiado dinero, y tener un importante ahorro a la hora de comprar tu nuevo dispositivo. Debes saber que la curva de depreciación en un iPhone no es tan acusada como en otras marcas.

Conclusión, ¿merece la pena?

Si no te quieres quedar con las ganas y tu economía lo permite, sí. ¿Vas a notar cambios espectaculares? No, pero sí mejoras que interesan y que para mí se resumen en dos, la del USB-C y el botón de acción. El resto, están ahí y se agradecen mucho. El iPhone 15 Pro es un teléfono interesantísimo, un gran «tapado» que aunque se está haciendo conocido por el sobrecalentamiento, yo no lo he sufrido, esconde mejoras que siempre son de agradecer.