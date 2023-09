Esta app puede ser la culpable del sobrecalentamiento en el iPhone 15 Pro

Un dispositivo como cualquiera de los que fabrica Apple siempre viene cargado de expectación, y el iPhone 15 Pro no es menos. Muchos usuarios reportan un calentamiento excesivo en algunas condiciones, lo que provoca que el teléfono atenúe su brillo, pero también, que llegue casi a quemar a las manos. Puede que haya una app detrás explicando este fenómeno.

Hay usuarios que están reportando el calentamiento excesivo del teléfono en algunos momentos. A decir verdad, y llevo con él algunos días, todavía no he experimentado ese fenómeno, algo que sí me había ocurrido con el modelo que he venido utilizando hasta entonces, el iPhone 14 Pro Max.

En Twitter ha aparecido un vídeo en el cual se evidencia que la aplicación Instagram puede ser la responsable de ese aumento de temperatura descontrolado, que hace que el iPhone 15 Pro pase de estar trabajando a 27° y que alcance los 37,4° en cuestión de muy pocos minutos. De esto se han hecho eco tanto el medio Cult of Mac como el influencer tecnológico Marques Brownlee.

It seems the Instagram app is responsible for uncontrolled overheating and battery drain on iOS and iPadOS.

Could this be the reason so many people are reporting overheating issues on the iPhone 15 Pro?

27°C (80.6°F) to 37.4°C (99.3°F) in a matter of minutes.

via – @iPhonedo pic.twitter.com/01Kwi9YAee

— AppleLeaker (@LeakerApple) September 27, 2023