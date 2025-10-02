¡Hazte con el iPhone 16 Pro por casi 500 € menos con este ofertón de AliExpress!

Toca renovar móvil y quieres olvidarte de tener que renovar cada poco tiempo, así que te estás planteando adentrarte en Apple. Si vas a dar el paso, hazlo bien y aprovecha oportunidades como la que te traemos, porque el iPhone 16 Pro ahora mismo tiene un descuentazo de casi 500 € y es de los mejores teléfonos que hay en el mercado por cámara, memoria, procesador y batería. Su chip A18 Pro, sus cámaras profesionales y su pantalla Super Retina XDR son inigualables.

De hecho, es un teléfono perfecto si eres creador de contenido, o si eres una persona a la que le gusta jugar a máxima calidad incluso en el móvil. No falla en ningún frente, y menos ahora que tiene este descuentazo.

Por qué lo recomendamos

La pantalla Super Retina de 6,3 pulgadas se ve y se mueve de escándalo.

El chip A18 Pro no solo hace que cualquier app funcione perfecta, incluiso juegos modernos, sino que además aprovecha mejor la batería.

Las cámaras Pro que tiene cuentan con 4 lentes avanzadas y zoom óptico de hasta 5 aumentos.

Tiene Apple Intelligence, la IA que sirve de asistente privado y te ayuda en todo.

iPhone 16 Pro

Lo que ofrece el iPhone 16 Pro está por encima de la mayoría de los móviles del mercado. Su cámara profesional es algo inigualable, con su estabilización avanzada, su modo retrato y su calidad profesional en cualquier contexto y condiciones de luz. De hecho, graba vídeo con calidad de cine y cuenta con funciones de vídeo espacial que hacen de cada grabación una experiencia totalmente envolvente. Además, incluye Apple Intelligence, un asistente de IA que te organiza la agenda, te da ideas, redacta mensajes por ti y hasta te ayuda a encontrar sitios interesantes con solo usar la cámara de tu teléfono. Es alucinante.

En los demás aspectos, encontramos un teléfono con un rendimiento soberbio gracias a su chip, memoria de sobra para guardar foto y vídeo y, además, una batería que da la talla con más de 24 horas de autonomía. Si eres exigente con la tecnología y buscas un buen teléfono, aquí tienes uno de los mejores.

Esto opinan quienes lo tienen

Son altísimas las valoraciones que tiene este modelo de Apple, sobre todo por su potencia, su diseño y sus cámaras de alta calidad, aunque también se señala su continuismo. Puedes leer algunas reseñas a continuación:

«Muy buen teléfono en general. Tiene buena cámara, buena batería, es rápido y va todo como la seda.»

«Tenía dudas y realmente me parece una gran inversión. Sobre todo porque ahora puedo dejar el móvil de noche y porque linkearlo con la luz inteligente es espectacular.»

«Ha superado todas mis expectativas. Su diseño es elegante y cómodo en mano. La velocidad del chip A18 Pro es impresionante.»

Si aprovechas esta oferta, ahorrarás dinero y también tiempo, ya que AliExpress lo envía de forma gratuita en un plazo máximo de 7 días con su servicio de entrega especial. ¿Lo vas a comprar?

