Cómo enviar un mensaje vía satélite en el iPhone 14 o iPhone 15

La función de mensajes vía satélite fue una de las novedades de iOS 16 en 2022, pero ya es una función activa en varios países, entre ellos España. Por tanto, si te ves en una situación comprometida, esta es la manera en la que puedes enviar un mensaje a los servicios de emergencia. Si eres deportista, montañero, senderista y tienes un iPhone 14 o iPhone 15 o algunos de los correspondientes Pro, toma nota de cómo se hace.

Mensajes vía satélite en iPhone

Lo primero que debes saber es que no puedes enviar un mensaje vía satélite por capricho ni para probar. Es decir, es una función que solo se activará cuando tu teléfono no tenga posibilidad de conectarse a un red y te encuentras en una situación compleja. Un accidente con heridos, te has perdido y la noche se echa encima o similares.

Cuando tu teléfono no tiene datos, ni WiFi, lo primero que debes intentar es llamar al 112. Si no es posible, verás que en la esquina superior derecha de tu dispositivo aparece un icono que quizás no conocías, un satélite. Esa es la señal inequívoca de que estás en condiciones de enviar un mensaje vía satélite. Te contamos cómo puedes hacerlo en caso de necesidad extrema, un accidente o situaciones en los que peligre la vida de alguien.

Imagina que te has accidentado en el monte y has intentado pedir ayuda y es imposible. Si tu iPhone aparece con ese icono puedes enviar un mensaje vía satélite. Lo único que debes hacer es seleccionar el icono de Mensajes y pulsar sobre él.

En esta primera pantalla aparecen cuáles son las recomendaciones para enviar un mensaje de emergencia vía satélite, es muy importante que las tengas en cuenta.

Aparece la opción de enviar un mensaje a los servicios de emergencia vía satélite. Pulsa en «Avisar de una emergencia » para hacerlo. Desde ese momento te pondrás en comunicación con los servicios de emergencia.

Mantener la calma y seguir las recomendaciones de la persona que te atiende son claves. Por eso, esta función, que está disponible en España desde el pasado 22 de septiembre, es una ayuda inestimable para aquellas situaciones de emergencia en las que nos podemos encontrar sin señal. Gran parte del territorio español no cuenta con zonas de cobertura bajo ningún concepto, con especial atención a zonas escarpadas y de montaña. La posibilidad de enviar mensajes vía satélite posibilita pedir ayuda de forma rápida.