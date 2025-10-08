Koldo pide autorización para vender su moto, coche y casa para pagar la hipoteca: «Me han cortado todo»

Koldo García ha pedido autorización para vender su moto, el coche y un terreno de una casa porque no puede afrontar el pago de la hipoteca porque asegura que «le han cortado todo». Así lo confirma en una entrevista con OKDIARIO a una semana de su declaración ante el juez para justificar los pagos que recibió del PSOE para José Luis Ábalos.

Según la documentación en posesión de este periódico, su abogada, la penalista Leticia de la Hoz, ya ha enviado los escritos para lograr la autorización a Ismael Moreno, el instructor del denominado caso Koldo en la Audiencia Nacional.

«He pedido autorización para vender todo porque, una vez que se ha entrado en todo este sistema, a mí me han cortado todo tipo de contrato, todo tipo de ingresos y tengo que vender todo lo que he realizado, mi trabajo desde los 15 años y tengo 55 años que he cotizado», explica Koldo.

Y prosigue: «Durante todos esos años he trabajado donde no quería trabajar nadie, me he jugado la vida 28 mil millones de veces y resulta que ahora me lo quitan porque yo creo que me metí con quien no debía o tuve que hacer algo que era incorrecto, porque las cuotas de poder en este país son muy complejas. De verdad que le aseguro que son muy complejas. Pero bueno, si yo demuestro que soy inocente, todos los perjuicios que se me han generado. ¿Quién? ¿Quién va a responder ante ellos?».

Koldo tiene sus bienes embargados, por lo que necesita autorización judicial y tiene que venderlo en las condiciones que le autorice el juez. Además, el dinero que obtenga tiene que ingresarlo en la cuenta embargada por el juzgado.

Los bienes de Koldo

Koldo ya ha conseguido vender su moto en las condiciones que le impuso el juez. Se trata de una Suzuki Burghman 400 que la vendió por 1.500 euros y ya ha recibido el dinero en su cuenta embargada, según ha informado en un escrito al juez.

Ahora, también quiere vender una finca rústica en Polop (Alicante) y ha pedido autorización al juez de la Audiencia Nacional. El que fuera asesor de Ábalos tuvo que poner en alquiler su casa debido al revuelo mediático que causó su imputación en los tribunales.

Durante estos meses en los que ha estado investigado, Koldo ha estado viviendo de las remuneraciones de los alquileres turísticos que posee en la provincia de Alicante.

El que fuera asesor de Ábalos también visitó junto a su abogada una notaría para recibir un testamento. En ningún caso acudió al notario para deshacerse de bienes o ponerlos a nombres de familiares.

Pagos del PSOE

Koldo García también explica en la charla con OKDIARIO que los sobres de dinero que han aparecido en el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil son gastos que tenía que abonar a José Luis Ábalos.

Explica que Celia era la persona que le daba los sobres al ser entonces la secretaria de administración en la Secretaría de Organización. «Me lo daba el administrador en contabilidad porque había una persona encargada del cobro. Yo entregaba los tickets y demás y había una hoja de gasto donde iba apuntado absolutamente todo», explica.

Koldo admite que también conocía al gerente de entonces del PSOE, que era Mariano Moreno. «No consigo recordar ahora mismo si él me pagó alguna vez o no, porque había bastantes más personas las cuales se realizaban esa tarea. Era una tarea en la que todo el mundo recogía los gastos que realizaba», expone.

El ex asesor asegura que «no hay nada irregular ni nada ilegal en pagar lo que gasta un trabajador para una empresa» porque eso también lo hace cualquier compañía.

«Si fuera que yo metería sacos de dinero dentro, pues entonces sí que podría tener una financiación irregular. Pero si resulta que soy el que lo saca porque gasto ese dinero, creo que es muy difícil decir que hay una financiación regulera, pero ahí se ve claramente lo que están haciendo ciertos miembros de la UCO o queriendo dar a entender para que los medios de comunicación estiren este circo mediático», defiende.

Koldo admite que el dinero del que disponía Ferraz venía de la cuenta que tiene el Partido Socialista que sacaban para pagar a los trabajadores del PSOE.

La UCO, en su informe, detectó 95.437 euros desembolsados por el ex ministro de Transportes Ábalos sin justificación bancaria, entre los que destacaban 20.799 euros de «gastos personales con cargo a una fuente de ingresos no declarada».