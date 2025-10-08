La polémica colaboración publicitaria de Raquel Sánchez Silva tras la muerte de Mario Biondo

La muerte de Mario Biondo, el cámara de televisión y marido de Raquel Sánchez Silva, vuelve estos días a la actualidad gracias a la Audiencia de Madrid, que ha decidido archivar el caso, aunque respondiendo a varias de las dudas que había al respecto, como la causa de la misma y descartando la implicación de Raquel Sánchez Silva. Este episodio ha puesto a la periodista y presentadora de nuevo en el foco, haciendo recordar un extraño episodio ocurrido en el año 2013, en el mismo día en el que reapareció ante los medios tras quedar viuda. Este momento se le podría catalogar como un pésame patrocinado, ya que la extremeña no se olvidó de cuidar a la marca de teléfonos con la que trabajaba en un acto publicitario.

Hay que recordar que el italiano fue encontrado muerte en su casa el 30 de mayo de 2013. Algo que la familia nunca terminó de entender, por eso se interpuso una denuncia contra la presentadora, por considerar que podría estar involucrada en el fallecimiento. Lo hicieron pese a que, en todo momento, dejó claro que en la fatídica noche estaba a cientos de kilómetros, ya que había viajado a Extremadura para pasar unos días junto a su familia, dejando a Mario en Madrid, puesto que debía acudir a su trabajo como cámara en el programa MasterChef.

La Audiencia Provincial de Madrid se ha pronunciado recientemente sobre el caso, después de una denuncia interpuesta contra Sánchez Silva por parte de la familia Biondo. La Audiencia ha dejado claro que ella no tuvo nada que ver, aunque sí que contempla que la muerte del italiano no fuese un suicidio. Pese a esto, rechaza seguir investigando un caso que ya ha sido juzgado en Italia, por eso ha decidido darle carpetazo, ante la impotencia de los Biondo.

La actitud de Raquel siempre ha sido puesta en duda, especialmente por la madre y el hermano de Mario, que la han acusado en todo momento de no estar demasiado afectada por quedarse viuda. Su primera aparición en público tras la muerte no beneficia a la presentadora, que mostró una actitud un tanto extraña y que quizás pecó de profesionalidad.

Más de un mes después de su pérdida, Raquel Sánchez Silva retomaba el trabajo al aparecer en un acto como imagen de una marca de teléfonos móviles. Allí recibió a la prensa, aunque en todo momento trató de evitar hablar de su vida personal.

Fue ante las cámaras de Telecinco cuando decidió hacer una excepción, ya que en aquel momento seguía siendo trabajadora de Mediaset y era la presentadora de Supervivientes desde Honduras. En su conexión, Ana Rosa no pudo evitar mandarle «beso enorme», además de un caluroso aplauso que le daban desde el plató sus compañeros de cadena.

Al otro lado, Raquel devolvió ese beso y aprovechó para agradecer a todos su cariño, aunque lo hizo de una manera muy especial: «Me llegaron todos vuestros mensajes a través de mi Sony Xperia Z». Con esta frase intentó demostrar su profesionalidad con la marca, aunque con el paso de los años se le sigue reprochando en redes sociales, donde cada vez que se recuerda este momento es para criticarla.