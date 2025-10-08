El hermano de Mario Biondo se sincera sobre Raquel Sánchez Silva: «Parecía preocupada, pero…»

El nombre de Mario Biondo vuelve a acaparar los titulares de los principales medios de comunicación. Como es bien sabido por todos, el camarógrafo perdió la vida el 30 de mayo de 2013 y lo hizo en unas condiciones muy perturbadoras. El informe del caso manifiesta que el italiano se ahorcó para quitarse la vida y lo hizo tras una noche de excesos. Pues, según la versión dada desde entonces, el cámara abandonó el domicilio familiar para acudir a un club de alterne, donde mantuvo encuentros sexuales y consumió sustancias tóxicas para la salud. Asimismo, se ha señalado que, supuestamente, el italiano navegó por diversas páginas de contenido pornográfico antes de morir.

La Audiencia Provincial de Madrid cerró lo ocurrido como un suicidio, pero la familia del fallecido ha defendido la postura de que personas cercanas a su hijo fueron las involucradas en su muerte. Una teoría que parece cobrar fuerza. Pues, después de 12 años y sin reabrirse el caso, nuevos detalles han salido a la luz. Y es que, en Palermo no se ha podido confirmar esta versión del caso, pero se indica que antes de la muerte del joven se consultaron diferentes red wifi de la vivienda y se hicieron desde diversos dispositivos. Ante ello, y como no podía ser de otra manera, los familiares de Biondo han tenido sus reacciones.

El hermano del fallecido, Andrea, ha hablado con Marta Riesco, reportera de No somos nadie, para conocer su versión de lo ocurrido. Ante ello, el joven le contó a la comunicadora que supo de la muerte de su hermano por Raquel Sánchez Silva, que era esposa de Biondo por aquel entonces. «Conocimos la noticia a través de Raquel. Me llamó primero a mí diciendo que quería hablar con mi madre. Su tono de voz no me parecía el de una persona afectada. Sí que parecía preocupada, pero no sonaba a algo tan grave», comenzó diciendo.

Lejos de quedar aquí, Andrea Biondo se ha sincerado sobre lo que está sucediendo en el caso de su hermano. «Es el primer paso para hacer la justicia que Mario merece. Estamos muy felices de la noticia que ha llegado a España después de diez años», expresaba sobre el cambio de opinión de la Audiencia Provincial de Madrid. Pues, han sido muchos los años los que el caso de su hermano lleva en silencio.

La madre de Mario Biondo rompe su silencio

Otra que ha querido pronunciarse al respecto ha sido Santina, madre de Mario Biondo, y lo ha hecho en Espejo Público. «Es una pequeña victoria seguramente. Una pequeña gran victoria porque no solo en Italia se ha reconocido que ha sido un asesinato, sino que se ha reconocido ante la Audiencia Provincial. Siempre lo hemos pensado. Siempre, desde el primer día. Yo tengo claro quién fue la persona, pero no lo puedo decir», destapaba.

«No una persona, varias personas son las que están involucradas en la muerte de mi hijo. La persona responsable es la persona que ha encubierto estos asesinatos, pero la lucha continúa porque tenemos que saber quién mató a mi hijo. El 9 de octubre haremos una rueda de prensa en Barcelona, en el estudio del abogado Vosseler para dar toda la información», informó.

«Este auto no hace sino reafirmarnos en nuestra convicción de que la muerte de Mario Biondo fue homicida y probablemente con premeditación, y por ello asesinato. Por este motivo, hemos presentado un recurso al Tribunal Constitucional, al que seguiría otro al Tribunal de Derechos Humanos de Europa, para que se abra el caso y practicar en España pruebas que investiguen los hechos», comunicaba, por su parte, la abogada de los Biondo, Leire López.