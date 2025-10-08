El Ayuntamiento de Santanyí invierte más de 55.000 euros en mejoras en las dos piscinas municipales

El Ayuntamiento de Santanyí ha llevado a cabo una importante inversión en los últimos meses para mejorar y modernizar las dos piscinas municipales del término, con un presupuesto conjunto que supera los 55.000 euros. Estas actuaciones refuerzan el compromiso del consistorio para ofrecer unas instalaciones deportivas de calidad a los ciudadanos.

La primera actuación finalizada ha sido la de la piscina municipal de Santanyí, donde se ha realizado una reparación completa del alicatado, con una inversión de 23.978,33 euros. Actualmente, se encuentra en marcha la obra de la piscina municipal de Cala d’Or, que se centra en la reparación del falso techo y el suelo, con una inversión prevista de 31.623,96 euros, según ha detallado el consistorio santanyiner en un comunicado.

La alcaldesa de Santanyí, Maria Pons, ha destacado la voluntad del equipo de gobierno para mantener en condiciones óptimas las infraestructuras deportivas. «El deporte es un pilar fundamental para la salud y el bienestar de la ciudadanía. Por eso, estamos haciendo un gran esfuerzo inversor para modernizar y mantener nuestras instalaciones, especialmente las piscinas, que son muy utilizadas. Invertir más de 55.000 euros en Santanyí y Cala d’Or es una prioridad para garantizar que nuestros usuarios disfruten de espacios seguros, eficientes y de la máxima calidad», ha asegurado Pons.

Por su parte, el concejal de Deportes, Martí Bonet, también ha puesto en valor la importancia de las actuaciones en ambos núcleos. «El plan de inversiones de este año se centra en resolver problemas estructurales y de mantenimiento. Con las reparaciones de Santanyí y Cala d’Or garantizamos la durabilidad y la seguridad de nuestras piscinas. Trabajamos constantemente para mejorar nuestros espacios deportivos y ofrecer el mejor servicio posible a todos los clubes y usuarios del municipio», ha concluido.