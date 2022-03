Dolly Parton se ha convertido en un icono de la música a nivel global. La artista saltó a la fama mundial en el año 1973, con ‘Jolene’, una canción que no tardó en convertirse en uno de los mayores éxitos de la música country de los últimos años. Y cinco décadas después, sigue siendo todo un éxito.

Recientemente, la artista realizó una entrevista con el programa ‘The Daily Show With Trevor Noah’, tras haber pasado a formar parte paseo de la fama de Hollywood. Y durante la entrevista, el presentador le preguntó su deseo de que Beyoncé cante su icónica canción ‘Jolene’.

“Creo que es fantástica y preciosa, y me encanta su música”, comenzó diciendo la estrella country. “Me encantaría escuchar Jolene hecha a lo grande. Algo así como lo que hizo Whitney Houston con mi I Will Always Love You”.

Y es que aunque muchos no lo sepan, la versión original de ‘El Guardaespaldas’ pertenece a Dolly Parton. “Alguien que pueda tomar mis pequeñas canciones y convertirlas en algo poderoso. Sería un día maravilloso si alguna vez canta Jolene», aseguró la artista.

El presentador preguntó a Dolly si Beyoncé está al tanto de este deseo: “No sé si le ha llegado el mensaje, pero ¿no sería genial?”, respondió ella con la espontaneidad que le caracteriza. Un deseo que espera que algún día, no muy lejano, se cumpla.

Cabe recordar que desde el año 1973, han sido muchos los artistas que han versionado ‘Jolene’. Entre ellos, la ahijada de la artista, Miley Cyrus, quien incluso la ha incluido en el repertorio de algunos de sus conciertos. Mientras que otro de los artistas del momento, Lil Nas X, también la versionó, llevándose los halagos de Dolly Parton.

«Me emocioné mucho cuando alguien me dijo que Lil Nas X había cantado mi canción. Tuve que buscarla y escucharla inmediatamente es muy buena”, dijo la cantante.