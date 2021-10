Beyoncé ha vuelto, aunque no de la forma que sus fans esperaban. La artista estadounidense ha vuelto por todo lo alto con ‘Be alive’, una nueva canción tras más de cinco años sin lanzar nueva música. Sin embargo, no se trata de ningún adelanto de su esperado nuevo disco.

La artista estadounidense ha puesto voz a la banda sonora de del biopic de las hermanas Williams, protagonizada por Will Smith, que llegará a los cines el próximo mes de noviembre.

Para ir abriendo boca antes del lanzamiento de esta película, los fans de Beyoncé ya han podido escuchar las primeras notas de ‘Be alive’, la canción que la estrella estadounidense ha compuesto especialmente para la película.

“It feels so good to be alive.” Based on the true story of Venus and Serena Williams that will inspire the world, watch the new trailer for #KingRichard, starring Will Smith and featuring «Be Alive» by Beyoncé. See it in theaters and streaming exclusively on @HBOMax November 19. pic.twitter.com/DVmvegf4zF

— King Richard Film (@KingRichardFilm) October 21, 2021