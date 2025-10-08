Noemí Galera da un toque de atención a los concursantes de ‘OT 2025’: «Me chirría mogollón»
La directora de la Academia les sorprendió con un consejo
El pasado martes 7 de octubre, como suele ser habitual en la dinámica del concurso, los concursantes de OT 2025 se enfrentaron al repaso de gala junto a Noemí Galera y Manu Guix. De esta forma, todos ellos pudieron ser testigos de cómo fue su actuación tan solo unas horas antes en plató, para analizar los puntos que deben mejorar de cara a próximas galas. Fue entonces cuando la directora de la Academia más famosa de la televisión aprovechó la ocasión para dar un importantísimo consejo a los concursantes de OT 2025. Y todo por las limitaciones que considera que están teniendo varios de ellos, por lo que puedan llegar a pensar sus parejas. Todo ocurrió cuando se visualizó la actuación de Judit y Guille Toledano. Así pues, Noemí Galera confesó haberse dado cuenta que varios de los participantes podrían estar condicionando su proceso de aprendizaje por esta razón.
«Cuando estamos en clase de interpretación con La Dani, no podemos estar pensando en que nuestras parejas van a pensar una cosa u otra. Estamos actuando, nada más. Y si me toca más o me toca menos no pasa nada», comenzó diciendo la directora de la Academia de OT 2025. A pesar de que no suele dar estos toques de atención, dadas las circunstancias, sí que lo ha visto necesario: «Creo que sois una generación que lo tenéis muy presente y me chirría mogollón porque sois muy jóvenes». Es entonces cuando Noemí Galera quiso aprovechar para darles un importante consejo: «Si tenéis alguna vez un novio o novia que no os permita tocar a alguien o interpretar algo en vuestro trabajo, o que os ponga peros en eso, planteároslo. Os lo digo como persona de casi 60 años». Y añadió: «Me parece que es algo que no tenéis que consentir ninguno de vosotros».
«Es algo que tenéis que aparcar, ahora estáis aquí y tenéis que centraros en esto. Y si pensáis que no estáis haciendo nada malo, porque no lo estáis haciendo, a lo mejor ese encorsetamiento de las actuaciones os deja fluir un poquito más», ha expresado la directora de la Academia de Operación Triunfo.
Acto seguido, añadió: «Me sabría muy mal que no aprovecharais esto porque estéis pensando que fuera alguien pueda estar pensando en cosas marcianas». Manu Guix se limitó a dar la razón a su compañera. Es más, también quiso dar un consejo a los concursantes de OT 2025: «Os divertiréis más si os dejáis llevar».
Noemí Galera quiso hacer hincapié en la labor de los actores cuando tienen que interpretar escenas íntimas: «En el teatro podéis estar haciendo de pareja de alguien y eso no significa nada. Y si en la obra que te toca hay una escena de amor, nadie se va a sentir ofendido porque estéis haciendo una actuación».
Para dar por finalizado este pequeño toque de atención, Noemí Galera quiso hacerles saber que es un consejo que daría a sus propios hijos: «Como consejo personal, como alguien que os aprecia: si alguna vez tenéis una pareja que os limita en esto, planteároslo. No tenéis que tener una pareja que os limite, tenéis que tener un compañero de vida que os apoye».
Temas:
- Operación Triunfo