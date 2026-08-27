Las tres veces que Dolly Parton apareció en ‘Hannah Montana’ junto a Miley Cyrus

El pasado 25 de agosto, el mundo fue conocedor de una triste noticia. La icónica y legendaria cantante Dolly Parton ha fallecido a los 80 años. Un inesperado adiós que ha causado una gran conmoción global. De hecho, desde entonces, hemos podido ver cómo se han realizado homenajes a la artista en diferentes rincones del mundo. Muchas celebridades han querido expresar su más sentido pésame ante la partida de la cantante, entre ellas, Miley Cyrus. Y es que ambas estrellas compartían un vínculo tan estrecho y personal que la fallecida artista llegó a aparecer, incluso, en varios capítulos de Hannah Montana, la ficción que llevó a Cyrus al éxito global.

Hannah Montana es, sin lugar a duda, la serie más conocida y exitosa de la última era de Disney Channel. Una joven Miley Cyrus dio sus primeros pasos en la industria de la actuación como la protagonista de esta serie familiar. Y es que, si hay algo que tenía la producción, es que muchas cosas de la vida real de la protagonista estaban vinculadas con la trama. Pues, recordemos, la protagonista también se llamaba Miley y, además, el actor que hacía de su padre es su padre biológico. Pero esto no fue lo único. Dolly Parton apareció en tres ocasiones en la ficción y lo hizo como la madrina de Miley, algo que tampoco difiere de la vida real.

Dolly Parton no dejaba indiferente durante sus intervenciones en ‘Hannah Montana’

Las apariciones de Dolly Parton en la serie siempre fueron muy aplaudidas. Pues, la cantante sabía como simpatizar con el espectador. Además, su especial conexión con Miley Cyrus traspasaba la pantalla. De esta manera, la primera vez que apareció en escena fue en el capítulo 16 de la primera temporada, el cual fue titulado Good Golly, Miss Dolly. Así pues, presentándose como una estrella del country en la trama, Parton también se mostró como la madrina de Miley Stewart, el personaje de Cyrus.

Dolly Parton siempre aparecía en los momentos importantes de la vida de Miley Stewart. Pues, cuando más necesitaba el consejo de una madre, la cantante aparecía para ayudar a la joven con sus problemas. Y es que, recordemos, la madre de la adolescente había fallecido. Así pues, la siguiente vez que apareció en la serie fue en la segunda temporada. Un capítulo que fue bautizado bajo el título de I will always loathe you, el cuál era un juego de palabras con la famosa canción de Parton.

Todo ello para verla, por última vez en Hannah Montana, en la temporada final. La última temporada de Hannah Montana no podía concluir sin el regreso de Dolly Parton. Por ello, no dudaron dos veces en ponerse en contacto con la artista. El capítulo de Kiss it goodbye sirvió como despedida a los buenos momentos compartidos entre Parton y Cyrus en la serie. Una decisión que no pudo ser más acertada. Y es que, para Dolly Parton, Miley Cyrus siempre fue como la hija que nunca tuvo.