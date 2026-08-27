La desgarradora despedida de Miley Cyrus a Dolly Parton: «Tengo un ángel a mi lado»

El pasado 25 de agosto, el mundo se despidió de la que ha sido una de sus mayores estrellas. Dolly Parton, la icónica y legendaria cantante country, ha fallecido a los 80 años. Un triste adiós que ha causado una gran conmoción a nivel global y numerosos homenajes en todo el mundo. El encargado de hacer pública la noticia fue Bryan Seever, el sobrino y jefe de seguridad de la cantante, a través de un vídeo que ha publicado en redes sociales. «Mi nombre es Brin Seaver, hijo de Cassie Parton, y hoy represento a las familias Parton y Owens para anunciar el fallecimiento de mi tía, Dolly Rebecca Parton Dean, hermana, sobrina y abuela de una generación y Gigi de la siguiente», dijo.

Desde entonces, numerosas celebridades han querido mostrar su más sentido pésame por la partida de la artista. Pero a quién todo el mundo estaba esperando era a Miley Cyrus. Como es sabido, ambas artistas compartían una bonita relación. De hecho, Dolly Parton llegó a aparecer en la serie de Hannah Montana como familiar del personaje que interpretaba Miley. Pero, lejos de quedar aquí, la fallecida cantante era la madrina en la vida real de Cyrus. Por lo tanto, desde que la joven nació, en 1992, han compartido un bonito vínculo.

Miley Cyrus se sincera: «Nuestros momentos más sagrados fueron privados y así se quedarán»

Para Miley Cyrus, Dolly Parton era un ejemplo a seguir en lo personal y profesional. Por ello, cada vez que tenía la oportunidad, realizaba colaboraciones con ella o cantaba sus icónicos temas en homenaje. Su padre, Billy Ray Cyrus, fue el que le pidió a Parton que fuese la madrina de su hija cuando nació. Pues, eran muy buenos amigos. Una petición que la estrella country aceptó encantada.

En la tarde del pasado 26 de agosto, Miley Cyrus acudió a su cuenta de Instagram para despedirse públicamente de la mujer que consideraba su tía. «La sensación de haber perdido a mi tía Dolly va más allá de lo que me parece adecuado compartir. Nuestros momentos más sagrados fueron privados y así se quedarán: detrás del escenario, bajo el glamour y entre nuestros corazones», comenzó escribiendo.

Pues, siempre será su mejor maestra de la vida. «Lo que SÉ es que Dolly querría que lo sintiera, que escribiera una canción sobre ello y que luego siguiera adelante y fuera fuerte. Tengo un ángel a mi lado. Siempre lo he tenido. Una de nuestras últimas conversaciones fue sobre la música y la metamorfosis», confiesa. Momentos entre ellas que nunca olvidará y que atesorará toda la vida.

«Siempre la querré y querré que se sienta orgullosa de mí. Se me parte el corazón por el mundo, por su familia y por sus amigos, que la echarán mucho de menos. Compartimos esta pérdida y la veremos en todas las cosas más bonitas», concluye. Unas bonitas palabras por las que Miley Cyrus está siendo muy aplaudida y arropada por sus fans.