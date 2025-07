Pablo Motos ha conseguido cerrar la temporada número 19 de El Hormiguero recuperando el liderato de las noches de la televisión, un trono que ocupaba desde que saltó a Antena 3 y que hasta ahora sólo eventos deportivos y programas como Supervivientes o La isla de las tentaciones habían conseguido robarle. El valenciano ha encontrado en La Revuelta un rival complicado, por eso ha querido hablar de David Broncano y cómo le ha afectado su llegada al prime time de TVE.

Hay que recordar que La Revuelta arrancó con grandes números, llegando a quedarse en su primera semana a una décima del 20 % de audiencia, datos que la cadena pública hacía años que no conseguía en ese horario. Eso hizo que Trancas y Barrancas permaneciesen por detrás durante semanas, pudiendo ganar sólo en los días que contaba con invitados de enorme tirón, como fue el caso de Victoria Federica de Marichalar. Aunque las primeras semanas dominó el nuevo espacio de La 1, con el paso del tiempo la pelea se fue igualando y en muchos días se decidió por apenas unas décimas o un puñado de espectadores, pero todo cambió con el nuevo año. Tras las vacaciones de Navidad, el regreso a la normalidad hizo que El Hormiguero fuese recuperando su hueco, mientras que La Revuelta se ha desinflado por completo, llegando a perder sus programas de estreno contra las clásicas reposiciones veraniegas de Motos y compañía.

El valenciano ha pasado por el pódcast Tengo un plan, donde ya contamos que habló de su ruina personal en dos momentos de su vida, pero también ha hablado claro de la guerra que ha tenido con Broncano: «Esta temporada ha sido brutal porque ha habido pelea». Los episodios más mediáticos llegaron con el rifirrafe por tener en primicia a Jorge Martín como invitado tras lograr ser campeón del mundo de MotoGP y cuando Melody decidió no acudir al programa de La 1, para sí hacerlo en el de Antena 3 con una esperada entrevista.

Según el presentador, en esta temporada han conseguido que el equipo esté más unido y hacer unos programas «más finos» y de mayor calidad de los últimos años. De esta manera, hasta agradece que por primera vez que le hayan puesto enfrente un rival que le haya puesto las cosas difíciles.

«A mí me gusta ganar, pero si no ganase seguro que sí sería feliz», así ha querido aclarar que no todo en su vida es conseguir ser el primero, aunque es de sobra conocido que es una persona muy competitiva. Avisa de que «a medida que tienes éxito, te vas acostumbrando y la ilusión baja», por eso ha sido una buena inyección de ilusión el reto de esta temporada.

Pablo Motos desvela el gran problema de ‘El Hormiguero’

Aunque en España ha demostrado su éxito, si salto internacional a países como Estados Unidos (donde no llegó a emitirse pese al empeño de Will Smith), México o Portugal no ha sido el mismo. «Es una putada, porque el formato es estupendo, pero si lo piensas, el formato no tiene ningún sentido: voy de un tema a otro porque sí. Unas noches hay ciencia, otras solo entrevista… Yo no llevo pinganillo y la única orden que tengo es un reloj y un cartel en el que a veces me lanzan sugerencia», reflexiona Motos.

Caso aparte es su salto a China, donde la cadena de televisión dejó de pagar los derechos por adaptar el formato, pero decidió seguir emitiendo el programa con ligeros cambios, aunque copiando muchas de las secciones y experimentos. Esta situación ya la denunció Jorge Salvador -socio de Pablo Motos- en el pasado y mostró las pruebas al público, asegurando que lo habían puesto en manos de su equipo legal.