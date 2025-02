¿Cuándo es el primer gran premio de F1 2025? Fecha y hora exacta de la primera carrera

El Gran Circo de la Fórmula 1 abre nuevamente sus puertas para iniciar una temporada donde igualará la marca de 24 pruebas que se alcanzó durante la pasada campaña 2024. En 2025, y tras varias modificaciones y cambios de pilotos entre las escuderías que ocupan la parrilla, el primer Gran Premio de la F1 se disputará, durante el próximo fin de semana del 14 al 16 de febrero, en Australia, concretamente en el famoso e histórico circuito de Albert Park, que regresa como ronda inaugural después de que lo hiciera por última vez en el pasado año 2019.

