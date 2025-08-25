El consejo de administración de Indra ha elegido al ex directivo de Nissan, Frank Torres, como director general de Indra Land Vehicles, su división de vehículos militares terrestres, según ha informado la compañía a través de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Torres, que ha ejercido distintos cargos en Nissan, como el de presidente de su filial en la India, también ha sido seleccionado para liderar la unidad de Programas Transversales y Calidad de Indra. Igualmente, pasará a formar parte del comité de dirección de la empresa.

«Con más de 30 años de trayectoria profesional en el sector de la automoción, en ámbitos como la fabricación, la gestión de proyectos complejos y la estrategia de desarrollo y producción de vehículos a nivel internacional, Frank Torres aporta una sólida experiencia en liderazgo y transformación de negocio que lo posiciona como un referente en la ejecución de programas estratégicos a gran escala», ha subrayado la empresa de defensa en un comunicado.

En esa línea, la compañía ha destacado que con esta incorporación consolida su apuesta estratégica por el desarrollo de capacidades industriales en el ámbito de los vehículos militares terrestres.

«La incorporación de Frank Torres refuerza nuestra apuesta por el talento y la excelencia operativa. Su experiencia internacional y capacidad de liderazgo serán fundamentales para afrontar los retos estratégicos que tenemos por delante. Indra Group está avanzando en su apuesta por concentrar en Asturias, a través Indra Land Vehicles, la fabricación de plataformas de alto valor para el sector de la defensa con tecnología cien por cien española», ha subrayado el consejero delegado de Indra, José Vicente de los Mozos.

En concreto, Torres será el responsable de impulsar el desarrollo de «soluciones avanzadas» para vehículos militares terrestres, coordinar los principales programas del grupo y fortalecer las sinergias entre las distintas áreas de negocio de la compañía.

Indra considera que la división de vehículos militares es una «pieza clave» de su plan estratégico, con el que busca posicionarse como un «actor global» en el sector aeroespacial y de la defensa para 2030.

En esa línea, cabe destacar que Indra cerró el pasado julio la compra por 3,6 millones de euros de El Tallerón, una fábrica de calderería pesada en Gijón que pertenecía a Duro Felguera y que será reconvertida para producir vehículos blindados.

«Estas instalaciones serán el centro neurálgico de esta división y el centro de producción de blindados y estructuras terrestres, con tecnología 100% española. La planta de Gijón (…) cuenta con más de 75.000 metros cuadrados y será equipada con tecnologías de última generación en automatización, robótica y procesos de soldadura avanzada para instalar nuevas líneas de fabricación y montaje de todo tipo de vehículos militares. El proyecto contempla la integración de más de 150 profesionales, así como una inversión significativa en modernización y formación», ha subrayado la empresa.

Igualmente, Indra cerró un acuerdo de hasta 13 millones de euros con General Dynamics European Land Systems (GDELS), la propietaria de Santa Bárbara Sistemas, para formar a los empleados de Tess Defence, controlada por Indra, en las labores de montaje final de los blindados 8×8 Dragón para el Ejército español, que en la actualidad se ensamblan en las instalaciones de GDELS en Trubia (Asturias).