Begoña Gómez quería «un cambio de perfil» en su defensa para enfrentarse al Tribunal del Jurado

Giro en el caso Begoña Gómez. La mujer del presidente del Gobierno ha decidido prescindir de su abogado porque quería «un cambio de perfil» en su defensa para enfrentarse al Tribunal del Jurado. Begoña Gómez está procesada por los delitos de malversación y tráfico de influencias.

El ex ministro socialista Antonio Camacho abandona la defensa de Begoña Gómez. El PSOE había confiado la defensa de la mujer del presidente en este abogado vinculado al partido que, desde la primavera de 2024, asumía la dirección letrada de la mujer de Pedro Sánchez.

Fuentes consultadas aseguran que no había descontento con él, sin embargo, Begoña Gómez ha acabado procesada. El juez Juan Carlos Peinado decidió mandarla a juicio y su decisión fue avalada por la Audiencia Provincial de Madrid.

Ante este nuevo escenario en el que Begoña Gómez será juzgada por un jurado debido a la tipología de los delitos, la mujer del presidente ha decidido optar por un abogado especializado en este tipo de juicios, que es el penalista Jaime Campaner. Este letrado se ha enfrentado a numerosos juicios con jurado mientras Camacho estaba más especializado en tribunales profesionales.

Quería un abogado independiente

Begoña Gómez ha elegido ella misma a su nuevo abogado. Fuentes consultadas aseguran que quería un letrado independiente, por lo que le comunicó a Antonio Camacho que, tras llevar la instrucción del caso, quería cambiar de defensa.

Campaner ha instruido otras causas mediáticas como el caso Urdangarin o recientemente ha llevado el procedimiento del futbolista Rafa Mir, que ha sido condenado por agresión sexual. También ha llegado a defender al PP como persona jurídica.

El papel de Peinado llega a su fin

Juan Carlos Peinado finalizará en breve su papel como instructor del caso Begoña Gómez, que se inició hace dos años. El juez de Plaza de Castilla imputó a la mujer del presidente del Gobierno y la ha acabado procesando por varios delitos. Muchas de sus decisiones han estado avaladas por instancias superiores.

Peinado ha vivido durante la instrucción del caso numerosos ataques a su labor juridisccional. Algunos incluso orquestados desde el propio Gobierno, mientras las cloacas del PSOE buscaban trapos sucios del magistrado sin éxito.

Ahora, los vocales izquierdistas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) han conseguido remitir al Tribunal Superior de Justicia de Madrid dos quejas que se pusieron contra él y que fueron archivadas por el Promotor de la Acción Disciplinaria del CGPJ. Los vocales José Eduardo Martínez, José Carlos Orga, Isabel Revuelta y Alejandro Abascal se opusieron.

Aurora de la Cueva, la presidenta en funciones del TSJM, se encargará de deliberar si Peinado debe ser sancionado de forma leve con una advertencia y una multa que, en ningún caso, superaría los 500 euros. Su decisión tendrá que llegar antes de que Peinado se jubile a la vuelta del verano, puesto que cuando deje de ser juez se extinguirá su responsabilidad.