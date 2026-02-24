Endesa ha obtenido un beneficio neto de 2.198 millones de euros en 2025, lo que representa un incremento del 16,4% con respecto a los 1.888 millones de euros del ejercicio anterior, según ha informado la compañía. De esta forma, Endesa pulveriza los objetivos que se había marcado para el año y en los que apuntaba a unas ganancias de unos 2.000 millones de euros.

Así, los ingresos de la eléctrica el año pasado ascendieron a 21.424 millones de euros, con un aumento del 0,5% frente a los 21.307 del ejercicio 2024. Por su parte, el resultado bruto de explotación (Ebitda) de Endesa se situó a cierre de 2025 en los 5.756 millones de euros, con un alza del 8,7%.

Mientras que el resultado neto ordinario de la energética alcanzó a cierre del año pasado los 2.351 millones de euros, con un incremento del 18% frente al ejercicio anterior.

Con estas cifras, Endesa pulveriza así sus objetivos para 2025, para el que comprometió un beneficio neto ordinario de entre 1.900-2.000 millones de euros y un Ebitda de entre 5.400-5.600 millones de euros.

Endesa disparará sus inversiones para 2026-2028

Por otro lado, Endesa ha anunciado que disparará sus inversiones para el periodo 2026-2028 hasta una nueva cifra récord para la compañía de 10.600 millones de euros, lo que representa un incremento del 10% con respecto a su hoja de ruta anterior, según el nuevo plan estratégico de la eléctrica.

De este esfuerzo inversor récord de la energética desde que en 2014 opera con su actual perímetro -la Península Ibérica-, el 52%, unos 5.500 millones de euros, tendrá por destino el negocio de Redes de distribución, con un incremento de más del 37% frente a los 4.000 millones de euros que preveía en su plan anterior.

Endesa indicó que estas inversiones se destinarán a reforzar la red eléctrica siempre que se apruebe el Real Decreto que permitirá invertir por encima del actual tope regulatorio y se reconozca el 100% de las inversiones realizadas.

Este fuerte desembolso consideró que abrirá la puerta a más conexiones de nuevos clientes en un contexto de saturación generalizada de esta infraestructura en toda España y en las zonas de distribución de Endesa -88% y 94%, respectivamente-.

Por su parte, el 28% de las inversiones irán a Renovables, con un total de unos 3.000 millones de euros, cifra por debajo de los 3.700 millones de euros que tenía en su hoja de ruta anterior, y se guiarán por criterios selectivos y con foco en eólica e infraestructuras de almacenamiento, que sumarán conjuntamente 1.500 megavatios (MW) de los 1.900 MW que se prevé añadir a la base de generación renovable a cierre de 2028.

De esta manera, el 80% de esos 10.600 millones se destinará a estos dos grandes ámbitos -Redes y Renovables- de la transición energética, aunque el reparto de los recursos entre ambos negocios cambia de manera relevante, ya que crece un 40% el volumen destinado a la red, mientras que se reduce un 20% el dedicado a renovables, debido, en este caso, a la aproximación más selectiva a este tipo de inversiones y a que determinados proyectos han sido reagendados a fechas posteriores al nuevo plan.