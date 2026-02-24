Endesa gana un 16% más en 2025 y anuncia inversiones récord de 10.600 millones hasta 2028
Endesa ha anunciado inversiones récord de 10.600 millones hasta 2028, pero están pendientes de la regulación en redes
Endesa ha obtenido un beneficio neto de 2.198 millones de euros en 2025, lo que representa un incremento del 16,4% con respecto a los 1.888 millones de euros del ejercicio anterior, según ha informado la compañía. De esta forma, Endesa pulveriza los objetivos que se había marcado para el año y en los que apuntaba a unas ganancias de unos 2.000 millones de euros.
Así, los ingresos de la eléctrica el año pasado ascendieron a 21.424 millones de euros, con un aumento del 0,5% frente a los 21.307 del ejercicio 2024. Por su parte, el resultado bruto de explotación (Ebitda) de Endesa se situó a cierre de 2025 en los 5.756 millones de euros, con un alza del 8,7%.
Mientras que el resultado neto ordinario de la energética alcanzó a cierre del año pasado los 2.351 millones de euros, con un incremento del 18% frente al ejercicio anterior.
Con estas cifras, Endesa pulveriza así sus objetivos para 2025, para el que comprometió un beneficio neto ordinario de entre 1.900-2.000 millones de euros y un Ebitda de entre 5.400-5.600 millones de euros.
Endesa disparará sus inversiones para 2026-2028
Por otro lado, Endesa ha anunciado que disparará sus inversiones para el periodo 2026-2028 hasta una nueva cifra récord para la compañía de 10.600 millones de euros, lo que representa un incremento del 10% con respecto a su hoja de ruta anterior, según el nuevo plan estratégico de la eléctrica.
De este esfuerzo inversor récord de la energética desde que en 2014 opera con su actual perímetro -la Península Ibérica-, el 52%, unos 5.500 millones de euros, tendrá por destino el negocio de Redes de distribución, con un incremento de más del 37% frente a los 4.000 millones de euros que preveía en su plan anterior.
Endesa indicó que estas inversiones se destinarán a reforzar la red eléctrica siempre que se apruebe el Real Decreto que permitirá invertir por encima del actual tope regulatorio y se reconozca el 100% de las inversiones realizadas.
Este fuerte desembolso consideró que abrirá la puerta a más conexiones de nuevos clientes en un contexto de saturación generalizada de esta infraestructura en toda España y en las zonas de distribución de Endesa -88% y 94%, respectivamente-.
Por su parte, el 28% de las inversiones irán a Renovables, con un total de unos 3.000 millones de euros, cifra por debajo de los 3.700 millones de euros que tenía en su hoja de ruta anterior, y se guiarán por criterios selectivos y con foco en eólica e infraestructuras de almacenamiento, que sumarán conjuntamente 1.500 megavatios (MW) de los 1.900 MW que se prevé añadir a la base de generación renovable a cierre de 2028.
De esta manera, el 80% de esos 10.600 millones se destinará a estos dos grandes ámbitos -Redes y Renovables- de la transición energética, aunque el reparto de los recursos entre ambos negocios cambia de manera relevante, ya que crece un 40% el volumen destinado a la red, mientras que se reduce un 20% el dedicado a renovables, debido, en este caso, a la aproximación más selectiva a este tipo de inversiones y a que determinados proyectos han sido reagendados a fechas posteriores al nuevo plan.
