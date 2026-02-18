La potencia contratada en la red de distribución de Endesa para recarga de coches eléctricos crece un 44% en 2025

La filial de redes de Endesa, e-distribución, aceleró durante el pasado año el alta y conexión a la red de puntos de recarga de vehículo eléctrico de diversos operadores facilitando el despliegue de la movilidad eléctrica en España. La potencia contratada de los puntos de recarga de vehículo eléctrico en vía pública conectados a la red de distribución de Endesa aumentó un 44% en 2025. En los últimos cinco años, esta cifra se ha disparado un 2.700% al pasar de los 9 MW registrados a cierre de 2021 a los 253 MW de 2025.

Las recargas realizadas en estas instalaciones sumaron 57,5 GWh durante el pasado año, energía suficiente para recorrer 319 millones de kilómetros, el equivalente a casi dar casi 7.900 vueltas a la tierra, y evitar la emisión de 55.700 toneladas de CO₂.

La evolución de los suministros que tienen contratada la tarifa TDVE ilustra también el avance de la movilidad eléctrica durante el último año. Esta tarifa se aplica a los titulares de puntos de recarga de acceso público (operadores de recarga, ayuntamientos, parkings abiertos al público, estaciones de servicio, etc.). Durante el pasado año, los suministros con tarifa TDVE en la red de e-distribución han aumentado un 28%.

Las empresas distribuidoras son claves en el desarrollo de la red de recarga ya que se encargan de conectar a la red eléctrica la acometida que alimenta a los cargadores de las diferentes empresas que desarrollan este negocio, conocidas como CPO (Operador de puntos de recarga). La filial de redes de Endesa opera como compañía distribuidora en Andalucía, Aragón, Baleares, Canarias, Cataluña y parte de Extremadura, zonas que concentran el 45% de los puntos de recarga en la vía pública, según los datos de AEDIVE (Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica).

Menos barreras, más colaboración

e-distribución participa activamente en las mesas técnicas de la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) y Aelec (Asociación de Empresas de Energía Eléctrica), y en el GTIRVE (Grupo de Trabajo de Infraestructuras de Recarga del Vehículo Eléctrico), impulsado por el Ministerio de Transición Ecológica para agilizar la tramitación de los puntos de recarga eliminando las barreras y obstáculos detectados para el despliegue del vehículo eléctrico en los diferentes trámites tanto autonómicos como locales.

Durante el último año, la filial de redes de Endesa ha promovido jornadas formativas con AEDIVE, con AORU (Asociación de Operadores de Recarga Ultrarrápida) y con los CPO para avanzar en la simplificación de procesos, resolver dudas y analizar las últimas novedades legislativas en el sector.

e-distribución ha reforzado además su web desde la que se puede acceder a información práctica para el usuario que quiera instalar un punto de recarga, realizar la solicitud de conexión, y hacer un seguimiento en tiempo real de en qué punto está la petición y los trámites asociados a la misma.

Claves de la red de recarga pública

Quién puede instalar

Cualquier promotor, negocio o comercio con acceso a zonas de aparcamiento desde la vía pública puede instalar puntos de recarga.

Cómo se gestiona el suministro

Si la potencia contratada es suficiente, no hace falta tramitar nada con la distribuidora.

Si se necesita más potencia, la gestión se realiza a través de la comercializadora.

Si un tercero (empresa CPO) gestiona el punto en un negocio de terceros, deberá solicitar un nuevo suministro a la distribuidora.

Quién puede promover puntos de acceso público

Organismos públicos (vía licitación).

Terceros (comercios, negocios…) sin necesidad de licitación pública.

La empresa adjudicataria debe ser un Operador de Puntos de Recarga (CPO).

Dónde es obligatoria la instalación