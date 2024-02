Lo mejor de Lidl: tus toallas no volverán a oler a humedad con el producto que arrasa en España. De entre todos los olores que podemos acumular en el hogar y en especial en los tejidos, prendas de ropa y toallas, no existe nada más desagradable que envolverse en una toalla que huele a humedad después de una ducha relajante. La humedad no solo afecta al olfato, sino también a la salud de la piel y el cabello. Además, las toallas húmedas pueden ser un caldo de cultivo para los hongos y las bacterias.

Para evitar estos problemas, lo mejor es secar las toallas lo antes posible y evitar que se acumulen en el cesto de la ropa sucia. Pero si no tienes espacio o tiempo para tenderlas al aire libre, hay una solución práctica y económica que te va a encantar: la barra calefactable de pared / de pie 150 W de Lidl.

El producto de Lidl para acabar con el olor a humedad

La barra calefactable de pared o también para colocar de pie, es un producto que está arrasando entre los clientes de la cadena alemana, ya que permite secar las toallas rápidamente y mantenerlas calientes y suaves. La barra calefactable tiene un diseño elegante y moderno, y como ya hemos mencionado se puede colocar en la pared o en el suelo, según el espacio que tengamos disponible. Tiene un consumo eléctrico muy bajo y un interruptor de seguridad. Con este producto, podrás disfrutar de unas toallas siempre secas evitando de este modo ese molesto olor a humedad y también el deterioro de la toalla.

¿Qué es y cómo funciona la barra calefactable de Lidl?

Para usar esta barra calefactable, y dependiendo del espacio del que dispongas debes montarla y colocarla de pie o bien fijarla a la pared. El producto cuenta con 8 barras horizontales donde se pueden colgar toallas o prendas de ropa para que se calienten y se sequen rápidamente. Además, cuenta con un interruptor de encendido y apagado para una mayor comodidad de uso, y un temporizador con apagado automático de 2 o 4 horas, para evitar el consumo innecesario de energía.

La barra calefactable tiene una potencia nominal de 150 W, lo que significa que consume muy poco y no supone un gran gasto en la factura de la luz. Sus medidas son de 53 x 10 x 86 cm como toallero de pared, y de 53 x 35,5 x 90 cm como toallero de pie. El cable tiene una longitud de 1,5 m, lo que facilita su conexión a cualquier enchufe. El peso del aparato es de 2,2 kg, y el material es de aluminio, lo que le da un aspecto moderno y elegante.

¿Qué ventajas tiene la barra calefactable de Lidl?

La barra calefactable de Lidl tiene múltiples ventajas que la convierten en un producto imprescindible para el hogar. Estas son algunas de ellas:

Evita los malos olores y las bacterias: Al calentar y secar las toallas y las prendas de ropa, se evita que se acumule la humedad y se generen malos olores y bacterias que pueden ser perjudiciales para la salud y el bienestar.

Al calentar y secar las toallas y las prendas de ropa, se evita que se acumule la humedad y se generen malos olores y bacterias que pueden ser perjudiciales para la salud y el bienestar. Ahorra tiempo y espacio: Al poder colgar varias toallas o prendas de ropa en la misma barra, se ahorra tiempo y espacio a la hora de secar la ropa. Además, se evita tener que usar la secadora o el tendedero, lo que supone también un ahorro de energía y de espacio.

Al poder colgar varias toallas o prendas de ropa en la misma barra, se ahorra tiempo y espacio a la hora de secar la ropa. Además, se evita tener que usar la secadora o el tendedero, lo que supone también un ahorro de energía y de espacio. Aporta confort y calidez: Al salir de la ducha o del baño, no hay nada más agradable que envolverse en una toalla caliente y suave. La barra calefactable de Lidl proporciona esa sensación de confort y calidez que tanto se agradece en los días fríos o lluviosos.

Al salir de la ducha o del baño, no hay nada más agradable que envolverse en una toalla caliente y suave. La barra calefactable de Lidl proporciona esa sensación de confort y calidez que tanto se agradece en los días fríos o lluviosos. Es versátil y adaptable: La barra calefactable de Lidl se puede usar tanto de pie como de pared, lo que permite adaptarla al espacio disponible y a las necesidades de cada uno. Además, se puede usar para calentar y secar cualquier tipo de toalla pero no solo eso, ya que es perfecta para que puedas secar cualquier tipo de prenda de ropa, sin olvidarnos de los albornoces, pasando por ropa interior o deportiva así en caso de necesidad cuando llueve, puede resultar realmente útil.

¿A qué estás esperando? Ahora que ya has conocido el producto de Lidl que está arrasando y que acaba de forma segura y garantizada con el olor a humedad de las toallas, no dudes a la ira de ir a por él. La barra calefactable de Lidl se puede comprar en cualquiera de los supermercados de la cadena alemana, o también la puedes adquirir a través de su página web. El precio es de 39,99 euros, lo que la convierte en una opción muy económica y accesible para todos los bolsillos. Además, el producto tiene una garantía de 3 años, lo que demuestra la calidad y la confianza que ofrece Lidl a sus clientes.