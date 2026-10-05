Vicente Vallés, sobre el adelanto electoral anunciado por Sánchez: «El Gobierno en sentido estricto no Gobierna porque no puede, pero si se mantiene en el poder»

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado el adelanto de las elecciones generales al 29 de noviembre, poniendo fecha al final de una legislatura marcada por las dificultades para reunir apoyos parlamentarios de sus socios. Esta decisión abre una nueva etapa política en España y sitúa a los partidos políticos ante una campaña electoral que determinará la formación del próximo Congreso. En este contexto, el periodista Vicente Vallés habla de las dificultades que ha afrontado el Ejecutivo durante su legislatura.

En su análisis para Antena 3 Noticias, el periodista planteaba una cuestión central sobre la situación política de Sánchez: «El Gobierno, en sentido estricto, no gobierna porque no puede, pero sí se mantiene en el poder». La reflexión de Vallés llegaba al rechazarse en el Congreso los dos decretos relacionados con la vivienda.

Sánchez adelanta las elecciones al 29 de noviembre

La duda ha quedado resuelta este lunes 5 de octubre. Pedro Sánchez ha comunicado el adelanto electoral y ha fijado la cita con las urnas para el 29 de noviembre, nueve meses antes de la fecha prveista para el final de la legislatura. El presidente ha defendido la necesidad de que los ciudadanos decidan la composición del próximo Parlamento.

La reflexión del periodista

Las elecciones del 29 de noviembre se presentan como una respuesta ante la situación de bloqueo parlamentario que ha marcado los últimos meses al Gobierno. La campaña pone el foco en la gestión del Ejecutivo, los pactos parlamentarios y las alternativas que planteen los principales partidos.

Por lo tanto, para Vicente Vallés, la cuestión más importante es si Sánchez puede seguir manteniendo el Ejecutivo sin disponer de los apoyos necesarios para gobernar. Con el anuncio del 29N, esa incógnita ha quedado resuelta y abre una cita con las urnas para dentro de ocho semanas, para el día 29 de noviembre de 2026. La decisión del futuro político del país queda ahora en manos de los electores.