La falta de personal y la gran afluencia de inmigrantes en las oficinas de Extranjería y embajadas ha provocado caos en buena parte del país por la regularización masiva impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez. Desde su aprobación se han visto largas colas y momentos de tensión como en el que se muestra en el vídeo.

JUPOL ha publicado un vídeo en el que numerosos migrantes saltan la fachada de la Embajada de Gambia en Madrid. El sindicato de la Policía ha criticado que la situación se debe al proceso de regulación de inmigrantes impulsado por el Ejecutivo.

«No, no es África: es la Embajada de Gambia en Madrid. Genera un auténtico caos en buena parte del país, algo totalmente previsible, por otro lado. Todo nuestro apoyo a los diferentes compañeros desplazados para restablecer el orden público tanto aquí como en otros puntos de España», han lamentado.

En el vídeo se ve a numerosos ilegales haciendo cola en la Embajada, mientras otros deciden saltar la fachada de la Embajada para conseguir acceder. Para poder solicitar la regularización se exigen una serie de documentos y un certificado de que no se tienen antecedentes penales, que se solicita en los consulados.