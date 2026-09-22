Ibiza aprueba la construcción de 245 viviendas sociales destinadas a residentes y funcionarios destinados a la isla

Ibiza aprueba la construcción de 245 viviendas sociales destinadas a funcionarios destinados a la isla. La aprobación permitirá que el terreno pueda ser transmitido por el Ib-Salut al Instituto Balear de Vivienda (IBAVI) para desarrollar vivienda pública protegida y alojamientos dotacionales de alquiler destinados a funcionarios, además de otros usos complementarios vinculados al ámbito sanitario.

Para ello, el Ayuntamiento dará este jueves un nuevo paso en el desarrollo del Plan Eivissa, una ciutat per viure-hi con la aprobación definitiva en el pleno municipal del cambio de destino de la parcela número 2 de la unidad de actuación 18 de Sa Joveria, situada junto al Hospital Can Misses, entre el hospital y la E-20 que acogerá estas viviendas.

De esta manera, el gobierno municipal que lidera el alcalde Rafael Triguero continúa incorporando nuevas soluciones al problema de acceso a la vivienda en la ciudad y facilita también alternativas habitacionales para empleados públicos y profesionales sanitarios que desarrollan su trabajo en la isla, además de incrementar las posibilidades de acceso a vivienda para los residentes.

El pleno municipal aprobó inicialmente el cambio de uso el pasado 26 de marzo de 2026, después de que la Conselleria de Salud solicitara formalmente autorización para destinar la parcela a vivienda pública protegida y alojamientos dotacionales y para permitir su transmisión al IBAVI.

Tras superar el correspondiente periodo de información pública sin que se hayan presentado alegaciones, el pleno aprobará ahora definitivamente este cambio de destino.

La actuación prevista en Sa Joveria permitirá desarrollar hasta 245 viviendas y alojamientos, sumando un nuevo ámbito al conjunto de actuaciones que está impulsando el Ayuntamiento para aumentar de manera significativa el parque residencial protegido de la ciudad.

El proyecto permitirá además abordar una de las dificultades específicas que presenta la isla: facilitar el alojamiento de profesionales y empleados públicos que prestan servicios esenciales en la isla y que encuentran dificultades para acceder a una vivienda, especialmente en ámbitos como el sanitario, priorizando igualmente a los residentes a la hora de optar a estas viviendas.

Al mismo tiempo, la actuación incrementará la oferta de vivienda pública destinada a responder a las necesidades de los residentes y se integra dentro de la estrategia municipal para movilizar suelo, promover nuevas promociones y aprovechar parcelas públicas susceptibles de albergar vivienda. Con la aprobación definitiva de este jueves, el Ayuntamiento completa la tramitación municipal necesaria para que la parcela pueda pasar al IBAVI y avanzar hacia el desarrollo de esta nueva promoción.

El acuerdo establece además un plazo máximo de cinco años para que el terreno sea destinado a la nueva finalidad prevista. Si no se materializara dicho uso dentro de ese periodo, o no se mantuviera durante los 30 años posteriores establecidos en el acuerdo, la cesión quedaría resuelta y la parcela revertiría al patrimonio municipal.

Con esta actuación, Ibiza continúa avanzando en la transformación de suelo público en vivienda y suma hasta 245 nuevas posibilidades habitacionales a una estrategia municipal que tiene como objetivo hacer de la ciudad un lugar en el que vivir, trabajar y desarrollar un proyecto de vida.