Llegamos a Jueves y ya se empieza a notar el ambiente el fin de semana que está a la vuelta de la esquina, por lo que en oficinas y hogares de Madrid, son muchos los que ya piensan en esa escapada, o también puede que sea ahora cuando te preparas para las vacaciones y aprovechas hoy para dejar el coche a punto y el depósito lleno. Con este panorama, no está de más adelantarse un día y consultar cuál es el precio de la gasolina hoy 9 de julio y dónde están las gasolineras más baratas de Madrid, sobre todo si el plan pasa por un trayecto largo en las próximas horas.

Recordemos que el descuento temporal en los carburantes sigue en vigor, aunque ahora con 15 céntimos de ahorro por litro este mes de julio antes de reducirse a 10 en agosto y a 5 en septiembre. Además, la cotización del petróleo continúa condicionada por la situación en Oriente Medio, así que los precios parece que suben pero de una forma exagerada todavía. De todos modos y para no llevarse sorpresas, el Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica es, como siempre, la mejor referencia para saber dónde repostar más barato hoy en la región. Toma nota entonces porque este es el Precio de la gasolina hoy 9 de julio con las gasolineras más baratas de Madrid.

Precio de la gasolina hoy 9 de julio: localiza las gasolineras más baratas de Madrid

A partir de lo que podemos ver en el Geoportal de gasolineras, aquí es donde te va a resultar más barato repostar hoy jueves:

Gasolina 95

E.S. El Álamo . El Álamo. Ctra. Local M-404, km 3,640. Precio: 1,339 €/l .

. El Álamo. Ctra. Local M-404, km 3,640. Precio: . Plenergy . El Álamo. Avenida Madrid, 2. Precio: 1,347 €/l .

. El Álamo. Avenida Madrid, 2. Precio: . Galp . Navalcarnero. Avenida Constitución, 170. Precio: 1,349 €/l .

. Navalcarnero. Avenida Constitución, 170. Precio: . Gasoelectric Low Cost . Fuenlabrada. Calle Almanzor, 11. Precio: 1,385 €/l .

. Fuenlabrada. Calle Almanzor, 11. Precio: . Área 117 – Valdemoro . Valmor-Rompecubas. Calle Narciso Monturiol, 28. Precio: 1,387 €/l .

. Valmor-Rompecubas. Calle Narciso Monturiol, 28. Precio: . Plenergy . Alcorcón. Ctra. M-506 Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: 1,389 €/l .

. Alcorcón. Ctra. M-506 Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: . T9 . Humanes de Madrid. Avenida de Fuenlabrada, 31. Precio: 1,389 €/l .

. Humanes de Madrid. Avenida de Fuenlabrada, 31. Precio: . Plenergy . Alcorcón. Ctra. Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: 1,389 €/l .

. Alcorcón. Ctra. Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: . Alcampo Fuenlabrada . Fuenlabrada. C.C. Loranca. Precio: 1,389 €/l .

. Fuenlabrada. C.C. Loranca. Precio: . Plenergy . Fuenlabrada. Calle Luis Sauquillo, 131. Precio: 1,389 €/l .

. Fuenlabrada. Calle Luis Sauquillo, 131. Precio: . Plenergy . Fuenlabrada. Calle Luis Sauquillo, 86. Precio: 1,389 €/l .

. Fuenlabrada. Calle Luis Sauquillo, 86. Precio: . T9 . Humanes de Madrid. Calle Tenerife, 2. Precio: 1,389 €/l .

. Humanes de Madrid. Calle Tenerife, 2. Precio: . Ballenoil . Fuenlabrada. Calle Aneto, 1. Precio: 1,389 €/l .

. Fuenlabrada. Calle Aneto, 1. Precio: . Alcampo . Alcorcón. Avenida Europa, s/n. Precio: 1,389 €/l .

. Alcorcón. Avenida Europa, s/n. Precio: . Ballenoil . Humanes de Madrid. Avenida Fuenlabrada, 6. Precio: 1,389 €/l .

. Humanes de Madrid. Avenida Fuenlabrada, 6. Precio: . Lavaplus . Alcorcón. Avenida de Europa, 15. Precio: 1,389 €/l .

. Alcorcón. Avenida de Europa, 15. Precio: . Plenergy . Moraleja de Enmedio. Avenida de Fuenlabrada, 49. Precio: 1,389 €/l .

. Moraleja de Enmedio. Avenida de Fuenlabrada, 49. Precio: . Ballenoil . Navalcarnero. Calle Mina del Cotorro, s/n. Precio: 1,390 €/l .

. Navalcarnero. Calle Mina del Cotorro, s/n. Precio: . Maxpetrol . Navalcarnero. Calle Camino de Bastos, 6. Precio: 1,390 €/l .

. Navalcarnero. Calle Camino de Bastos, 6. Precio: . Ballenoil . Navalcarnero. Calle Zacarías, 20. Precio: 1,390 €/l .

. Navalcarnero. Calle Zacarías, 20. Precio: . Plenergy . Meco. Camino del Olivo, 1. Precio: 1,395 €/l .

. Meco. Camino del Olivo, 1. Precio: . Alcampo . Alcalá de Henares. C.C. La Dehesa. Precio: 1,399 €/l .

. Alcalá de Henares. C.C. La Dehesa. Precio: . Alcampo . Madrid. Calle José Paulete. Precio: 1,399 €/l .

. Madrid. Calle José Paulete. Precio: . Beroil . Móstoles. Calle Simón Hernández, 73. Precio: 1,399 €/l .

. Móstoles. Calle Simón Hernández, 73. Precio: . Gasexpress. Alcalá de Henares. Carretera Daganzo, km 3. Precio: 1,399 €/l.

Gasolina 98

Alcampo . Madrid. Calle José Paulete. Precio: 1,459 €/l .

. Madrid. Calle José Paulete. Precio: . Alcampo . Alcobendas. Avenida Olímpica, 9. Precio: 1,549 €/l .

. Alcobendas. Avenida Olímpica, 9. Precio: . Alcampo . Alcalá de Henares. C.C. La Dehesa. Precio: 1,569 €/l .

. Alcalá de Henares. C.C. La Dehesa. Precio: . Alcampo . Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,500. Precio: 1,569 €/l .

. Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,500. Precio: . Galp . Collado Villalba. Carrefour Los Valles. Precio: 1,599 €/l .

. Collado Villalba. Carrefour Los Valles. Precio: . Alcampo Fuenlabrada . Fuenlabrada. C.C. Loranca. Precio: 1,608 €/l .

. Fuenlabrada. C.C. Loranca. Precio: . Alcampo . Alcorcón. Avenida Europa, s/n. Precio: 1,608 €/l .

. Alcorcón. Avenida Europa, s/n. Precio: . Avia . Alcorcón. Carretera M-506, km 4. Precio: 1,609 €/l .

. Alcorcón. Carretera M-506, km 4. Precio: . Avia . Alcorcón. Carretera M-506, km 4,900. Precio: 1,609 €/l .

. Alcorcón. Carretera M-506, km 4,900. Precio: . Henergy . Serranillos del Valle. Calle Jazmines, 12. Precio: 1,617 €/l .

. Serranillos del Valle. Calle Jazmines, 12. Precio: . Galp . Alcalá de Henares. Vía Complutense esq. C/ Ávila. Precio: 1,619 €/l .

. Alcalá de Henares. Vía Complutense esq. C/ Ávila. Precio: . BP Dualez 365 . El Álamo. Carretera M-404, km 4,950. Precio: 1,619 €/l .

. El Álamo. Carretera M-404, km 4,950. Precio: . Q8 . Madrid. Calle Bravo Murillo, 358. Precio: 1,619 €/l .

. Madrid. Calle Bravo Murillo, 358. Precio: . E.Leclerc . Aranjuez. Paseo del Deleite, 13. Precio: 1,619 €/l .

. Aranjuez. Paseo del Deleite, 13. Precio: . Galp . Navalcarnero. Polígono Alparache. Precio: 1,629 €/l .

. Navalcarnero. Polígono Alparache. Precio: . BP Nassica 365 . Pinto. Calle Coto de Doñana, 6. Precio: 1,629 €/l .

. Pinto. Calle Coto de Doñana, 6. Precio: . BP Río Corvo 365 . Alcalá de Henares. Carretera Antigua N-II, km 26. Precio: 1,639 €/l .

. Alcalá de Henares. Carretera Antigua N-II, km 26. Precio: . Shell . Torrejón de Ardoz. Avenida de la Constitución, 262. Precio: 1,639 €/l .

. Torrejón de Ardoz. Avenida de la Constitución, 262. Precio: . Petrokal . Torrejón de Ardoz. Calle Solana, 17. Precio: 1,639 €/l .

. Torrejón de Ardoz. Calle Solana, 17. Precio: . Shell . Alcorcón. Calle Polvoranca, 158. Precio: 1,639 €/l .

. Alcorcón. Calle Polvoranca, 158. Precio: . Super Oil . Mejorada del Campo. Calle Aragón, 18. Precio: 1,639 €/l .

. Mejorada del Campo. Calle Aragón, 18. Precio: . Galp . Alcobendas. Avenida Fernando Alonso, 7. Precio: 1,639 €/l .

. Alcobendas. Avenida Fernando Alonso, 7. Precio: . BP La Gavia 365 . Madrid. Avenida Gran Vía del Sureste, 60. Precio: 1,639 €/l .

. Madrid. Avenida Gran Vía del Sureste, 60. Precio: . Shell Ricardo Tormo 365 . Butarque. Calle Marc Gené, 28. Precio: 1,639 €/l .

. Butarque. Calle Marc Gené, 28. Precio: . Carrefour. Alcobendas. Carretera A-1, km 14,500. Precio: 1,649 €/l.

Diésel

Beroil . Móstoles. Calle Simón Hernández, 73. Precio: 1,369 €/l .

. Móstoles. Calle Simón Hernández, 73. Precio: . Plenergy . Alcorcón. Ctra. M-506 Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: 1,379 €/l .

. Alcorcón. Ctra. M-506 Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: . Plenergy . Alcorcón. Ctra. Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: 1,379 €/l .

. Alcorcón. Ctra. Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: . Alcampo Fuenlabrada . Fuenlabrada. C.C. Loranca. Precio: 1,379 €/l .

. Fuenlabrada. C.C. Loranca. Precio: . Petrol Móstoles . Móstoles. Calle Torres Quevedo, 6. Precio: 1,379 €/l .

. Móstoles. Calle Torres Quevedo, 6. Precio: . Alcampo . Alcorcón. Avenida Europa, s/n. Precio: 1,379 €/l .

. Alcorcón. Avenida Europa, s/n. Precio: . Lavaplus . Alcorcón. Avenida de Europa, 15. Precio: 1,379 €/l .

. Alcorcón. Avenida de Europa, 15. Precio: . Plenergy . Móstoles. Calle Torres Quevedo, 2. Precio: 1,379 €/l .

. Móstoles. Calle Torres Quevedo, 2. Precio: . Ballenoil . Navalcarnero. Calle Mina del Cotorro, s/n. Precio: 1,390 €/l .

. Navalcarnero. Calle Mina del Cotorro, s/n. Precio: . Maxpetrol . Navalcarnero. Calle Camino de Bastos, 6. Precio: 1,390 €/l .

. Navalcarnero. Calle Camino de Bastos, 6. Precio: . Ballenoil . Navalcarnero. Calle Zacarías, 20. Precio: 1,390 €/l .

. Navalcarnero. Calle Zacarías, 20. Precio: . Plenergy . Meco. Camino del Olivo, 1. Precio: 1,395 €/l .

. Meco. Camino del Olivo, 1. Precio: . Plenergy . El Álamo. Avenida Madrid, 2. Precio: 1,395 €/l .

. El Álamo. Avenida Madrid, 2. Precio: . Alcampo . Alcalá de Henares. C.C. La Dehesa. Precio: 1,399 €/l .

. Alcalá de Henares. C.C. La Dehesa. Precio: . Ballenoil . Móstoles. Avenida Portugal, 80. Precio: 1,399 €/l .

. Móstoles. Avenida Portugal, 80. Precio: . Ballenoil . Móstoles. Avenida Portugal (izquierda), 80. Precio: 1,399 €/l .

. Móstoles. Avenida Portugal (izquierda), 80. Precio: . Alcampo . Madrid. Calle José Paulete. Precio: 1,399 €/l .

. Madrid. Calle José Paulete. Precio: . Ballenoil . Móstoles. Calle Alfonso XII, 20. Precio: 1,399 €/l .

. Móstoles. Calle Alfonso XII, 20. Precio: . Ballenoil . Móstoles. Calle Fragua, 16. Precio: 1,399 €/l .

. Móstoles. Calle Fragua, 16. Precio: . Ballenoil . Villaviciosa de Odón. Avenida Quitapesares, 33. Precio: 1,399 €/l .

. Villaviciosa de Odón. Avenida Quitapesares, 33. Precio: . T9 . Móstoles. Calle Moraleja de Enmedio, 6. Precio: 1,399 €/l .

. Móstoles. Calle Moraleja de Enmedio, 6. Precio: . Gasexpress . Alcalá de Henares. Carretera Daganzo, km 3. Precio: 1,399 €/l .

. Alcalá de Henares. Carretera Daganzo, km 3. Precio: . Petroprix . Alcalá de Henares. Calle Isaac Newton, 155. Precio: 1,399 €/l .

. Alcalá de Henares. Calle Isaac Newton, 155. Precio: . Ballenoil . Alcalá de Henares. Carretera Daganzo, km 5. Precio: 1,399 €/l .

. Alcalá de Henares. Carretera Daganzo, km 5. Precio: . Alcampo. Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,500. Precio: 1,399 €/l.

Su deseas localizar la gasolinera más conveniente según el trayecto que tengas por delante hoy en otro momento, o para cualquier otro día, el Geoportal de gasolineras ofrece también los resultados en formato de mapa como este que te mostramos a continuación. De este modo y con el fin de semana ya a la vuelta de la esquina, revisar el mapa antes de salir de casa puede ahorrarte tiempo y algún que otro desvío innecesario cuando llegue el momento de coger la autovía.