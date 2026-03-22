Nueve nuevos Relais & Châteaux para resolver la escapada de Semana Santa

La Semana Santa está a la vuelta de la esquina y, si a estas alturas todavía no hay nada reservado, conviene empezar a espabilar. No es momento de entrar en pánico, pero tampoco de confiarse demasiado: el margen existe, aunque cada día juega un poco más en contra. Hablamos, al fin y al cabo, de la primera gran pausa del año —con permiso de Reyes, que siempre va dentro del paquete navideño—, y la cogemos con ganas. Por el descanso que supone, por esa pausa en medio de las obligaciones laborales… y también, por qué no decirlo, de las morales, para todo aquel que haya seguido, de manera más o menos estricta, las directrices de la Cuaresma. Buen momento para dar rienda suelta —con cierta conciencia, eso sí— a todo aquello de lo que uno se ha privado durante estas semanas. Gastronomía, placer y algún que otro capricho.

Ahora bien, guías hoteleras, de planes o de restaurantes para Semana Santa hay muchas. Hoy en día, las posibilidades son prácticamente infinitas. Pero, ¿y si esta escapada fuese algo más? ¿Y si, además, pudiese convertirse en una oportunidad para alojarse en algunos de los hoteles más exclusivos del mundo?

La asociación Relais & Châteaux acaba de anunciar los nueve nuevos miembros que han pasado a formar parte de una red con más de 580 propiedades en todo el mundo. Y entrar ahí está al alcance de muy pocos. Basta con mirar al territorio nacional para entender de qué estamos hablando. Algunos de los mejores hoteles del país forman parte de la citada red, y no es casualidad. Ahí están el hotel Akelarre, en el monte Igueldo donostiarra; Atrio, en la ciudad monumental de Cáceres; o Molino de Alcuneza, en plena Alcarria, esa suerte de Provenza española, por mencionar solo algunos ejemplos de la veintena de propiedades integradas en Relais & Châteaux en España.

En esta ocasión, los nuevos miembros nos llevan a lugares de lo más variopintos, repartidos por medio mundo. Estados Unidos concentra tres de las nuevas incorporaciones y lo hace mirando hacia el interior del país, lejos de las grandes ciudades y de las costas más transitadas. Quercus, en Georgia, se extiende sobre una finca de 1.600 hectáreas dominada por robles centenarios.

Cuatro cabañas de madera bastan para articular una propuesta que apuesta por la desconexión, con sauna de leña, río, paseos y una cocina estrechamente ligada a la propia finca. En pleno desierto de Sonora, en Arizona, Castle Hot Springs pone el foco en el bienestar. Aguas termales y una oferta que combina tratamientos, actividades al aire libre y una cocina basada en el producto cultivado in situ.

Y en Colorado, Lumière by Dunton traslada la experiencia a la montaña, en pleno Telluride. Apartamentos con acceso directo a pistas en invierno y, el resto del año, una base cómoda para moverse entre senderismo, bicicleta o pesca.

Francia, país de origen de Relais & Châteaux, suma dos nuevas incorporaciones. El Hôtel Saint-Georges, en Megève, recupera ese imaginario alpino tan reconocible, pero con una lectura más actual tras su reciente renovación.

Muy bien ubicado, cerca del centro y de los remontes, funciona como ese refugio cómodo al que volver después de un día de esquí o de montaña, con spa incluido y una propuesta gastronómica de corte bistró en Le Trappeur. Muy distinto es el planteamiento de La Fourchette des Ducs, en Obernai, donde todo gira en torno a la cocina. Dos estrellas Michelin, una mirada muy afinada a la tradición alsaciana y una bodega de más de 3.000 referencias.

Volvemos a cruzar el charco porque en México también son dos las propiedades que pasan a formar parte de la asociación. La primera parada la hacemos en la capital, CDMX, donde un edificio histórico de estilo art nouveau, inspirado en las viviendas parisinas, ha sido convertido en hotel. Se llama El Cortés y está ubicado en el barrio residencial de Roma Norte.

Un establecimiento de 15 habitaciones que conserva ese aire de casa señorial y una cocina que se mueve entre lo mexicano y un enfoque más cosmopolita en su restaurante Lotti. La siguiente parada nos lleva hasta Tulum, a un registro completamente distinto. Jashita Tulum se sitúa en la bahía de Soliman, frente a una playa de arena blanca y lejos del bullicio. Habitaciones, suites y villas abiertas al mar o a la vegetación, con el foco puesto en el descanso y una propuesta gastronómica que mezcla influencias mexicanas e italianas.

De México damos el salto a Belice, que se estrena en la asociación con su primer establecimiento. Prana Maya Island Resort se sitúa en Placencia Caye, una pequeña isla privada en el Caribe, rodeada por la barrera de coral. Suites y villas frente al mar, cada una con su espacio de playa y piscina, en un entorno muy marcado por el agua, con posibilidad de buceo, actividades y una cocina que combina producto local, de mar y de tierra.

La última parada nos lleva hasta Turquía, en la región de Urla, a poca distancia de Esmirna. KeyUrla se presenta como un pequeño pueblo entre viñedos y olivares, con 24 villas de piedra distribuidas en la finca. Un entorno tranquilo, con protagonismo del paisaje, el vino de la zona y una cocina de temporada ligada al Egeo.

Así son los nueve nuevos miembros de Relais & Châteaux, por si alguno le sugiere algo y se decide por una escapada esta Semana Santa en clave de ese lujo silencioso del que tanto hablan los entendidos.