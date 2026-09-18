Sanciones ejemplares en un pueblo de Ibiza por acampar o dormir en caravanas en suelo rústico: 41 multas de 30.000 euros cada una

Sanciones ejemplares en un pueblo costero de Ibiza por acampar o dormir en caravanas en suelo rústico: 41 multas de 30.000 euros cada una son las que lleva impuestas la Policía Local de Sant Antoni de Portmany durante los meses de verano en el marco de las actuaciones de vigilancia y control de asentamientos irregulares en zonas rústicas y naturales del municipio.

Las actuaciones policiales se llevan a cabo en base a las ordenanzas municipales de convivencia, que prohíben expresamente el uso del espacio público para acampar o pernoctar en vehículos, la Ley 6/1997, de 8 de julio, del Suelo Rústico de las Illes Balears, y la Ley 5/2024, de 11 de noviembre, de control de la afluencia de vehículos en la isla de Ibiza durante el periodo de aplicación correspondiente.

Desde el inicio de estas actuaciones se han realizado controles en diferentes puntos del municipio, entre ellos Sa Talaia, Sant Rafel, Santa Agnès, Buscastell, Ses Variades, Sa Serra, Can Germà, Cala Salada, Punta Galera y el entorno del Camí des Regueró, además de otros emplazamientos detectados durante las labores de vigilancia.

Uno de los aspectos que genera mayor preocupación durante los meses de verano es el riesgo de incendio forestal asociado a la presencia de asentamientos en zonas rústicas y boscosas.

La utilización de elementos para cocinar, generar electricidad o producir calor, junto con la acumulación de enseres y materiales y las elevadas temperaturas propias de la época estival, incrementan considerablemente el riesgo de que cualquier incidente pueda originar un incendio y afectar rápidamente al entorno natural.

Estas actuaciones dan continuidad al importante dispositivo desarrollado por la Policía Local durante los meses de mayo y junio con un marcado carácter preventivo y con el objetivo de afrontar esta problemática antes del inicio de la temporada alta.

Durante ese periodo se llevaron a cabo más de una treintena de actuaciones relacionadas con asentamientos y con caravanas o autocaravanas utilizadas como vivienda en diferentes puntos del término municipal.

Estos dispositivos se desarrollan principalmente a través de la Unidad de Medio Ambiente y la Unidad de Proximidad de la Policía Local, con la colaboración de los Agentes de Intrusismo y Convivencia (AIC). Los agentes cuentan además con el apoyo del dron de la Policía Local de Sant Antoni, una herramienta especialmente útil para localizar y controlar posibles asentamientos en zonas boscosas, rurales o de difícil acceso.

Con esta continuidad, el Ayuntamiento de Sant Antoni busca evitar la consolidación de nuevos asentamientos y proteger especialmente las zonas rústicas, forestales y naturales del municipio durante el periodo de mayor riesgo del año.

El Ayuntamiento, por último, ha agradecido la labor de los vecinos y diferentes ciudadanos que día a día detectan y dan aviso a la Policía Local para combatir contra este tipo de infracciones y posibles riesgos que supone este tipo de actividad.