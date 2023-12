Formentera puso 28 denuncias este verano por incumplir la ordenanza que prohíbe acampar

El Consell Insular de Formentera puso 28 denuncias este verano por incumplimiento de la ordenanza que regula la prohibición de acampar, infracción que está castigada con multas que podrían alcanzar los 600 euros.

Según ha informado la institución insular en un comunicado de estas denuncias se han abierto 19 expedientes sancionadores y, de ellos, un total de diez han podido ser notificados y otros nueve publicados en el Boletín Oficial de Baleares (BOIB).

De otros nueve no se han registrado datos suficientes para poder abrir un expediente. Además, otros cuatro no han sido publicados en el BOIB al no haber podido localizar a los infractores.

Tres de los sancionados no eran residentes y otra persona vivía en una cueva y estaba empadronada, aunque con un expediente abierto del padrón.

En Formentera existen campings que cuentan con todos los servicios necesarios para poder realizar la actividad de acampada con total seguridad mientras en el resto del territorio está prohibida la acampada libre, sin permiso, ya sean en solares y espacios públicos o privados, mientras no se disponga de una autorización administrativa.

Además no se permite la instalación de cualquier tipo de establecimientos provisionales o fijos, como pueden ser caravana, autocaravana, furgoneta, automóvil, tienda de campaña, o elementos móviles o prefabricados que permitan la estancia, como sacos de acampada o cochones.