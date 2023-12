La izquierda negocia su apoyo al presidente de Formentera para recuperar el gobierno insular

La izquierda negocia su apoyo al presidente de Formentera, Llorenç Córdoba, para recuperar el gobierno insular tras perder las elecciones el pasado 28 de mayo que dieron la victoria a la coalición Sa Unió, integrada por PP y Compromís per Formentera.

Tras expulsar la dirección del partido esta semana al aún presidente de Formentera al conocerse que había presionado al Govern balear para recibir un sobresueldo de 4.000 euros mensuales adicionales al salario de 80.000 euros brutos que percibe, y exigirle la dimisión del cargo, Córdoba negocia en estos momentos con los ocho consejeros de la oposición de izquierdas (cinco de GxF y tres del PSOE) su permanencia en la presidencia.

A la espera de que el próximo lunes concluya el plazo dado por la coalición de Sa Unió para que presente su dimisión amenazando con presentar una moción de censura si no lo hace, el también diputado balear ya ha comunicado a su entorno que no tiene intención de dimitir y no descarta gobernar con la izquierda.

PSOE y GxF podrían así recuperar el poder en Formentera tras los pasados comicios de mayo que pusieron fin a tres lustros de gobiernos de izquierdas, y con ello, recuperar un gobierno insular en Baleares tras perder en todas las Islas en las elecciones de la primavera pasada.

Un escenario que el Ejecutivo de Marga Prohens también vislumbra, a tenor de las manifestaciones realizadas en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern por el vicepresidente del Govern, Toni Costa, reconociendo que la situación «no es agradable», pero quitándole hierro al asunto.

Es por ello que Costa se mostraba tranquilo por la estabilidad política del Govern, y precisaba que el voto de Córdoba «no es decisivo», subrayando el acuerdo que el PP (25 diputados) tiene con Vox (siete diputados) en la Cámara balear .

«Nos gustaría que no se hubiera producido la situación en Formentera, pero obviamente la estabilidad del Govern y la mayoría parlamentaria no está comprometida para nada por el diputado de Formentera», apuntaba.

La situación de Córdoba, en estos momentos, es insostenible dada la falta de apoyo de sus ocho consellers como quedó demostrado el pasado viernes cuando se reunieron con él para escuchar sus explicaciones sobre las declaraciones que había formulado en las que, de manera unilateral, anunciaba que iba a dejar de apoyar incondicionalmente al Govern.

Según los consellers de la coalición, todo comenzó a tener sentido cuando Córdoba les comunicó que su situación económica era delicada y que había pedido a Palma que le encontraran otro suelo para ayudarle, petición que, según Sa Unió, formuló a la presidenta del Govern, Marga Prohens.

Una solicitud que la dirección de su formación calificó de «inaceptable», «alejada de la ética y la moral», acusándolo de abrir una crisis con el Govern de Prohens «por sus intereses personales» y solicitando su dimisión de su cargo como presidente del Consell y de diputado en el Parlament.

Por ahora Córdoba descarta este escenario, y por ello, ya negocia con una oposición que ha descartado por ahora respaldar una moción de censura contra el aún presidente insular.

Este pasado miércoles los socialistas celebraban una Ejecutiva para analizar la situación política actual, y el secretario general de los socialistas de Formentera, Rafael Ramírez, a su conclusión que «ahora más que nunca es necesario poner por encima el interés general de nuestra Isla ante los intereses personalistas», porque «el pueblo de Formentera se merece una explicación clara y transparente».

Unos intereses que pasarían por negociar una crisis de gobierno que se saldara con una vuelta de la izquierda al gobierno de Formentera con Córdoba como presidente.