Detenido el hijo de la narcotraficante ‘La Paca’ tras sembrar el pánico con una pistola en un hospital de Palma

Francisco Tomás Fernández Cortés, conocido popularmente como El Ico e hijo de La Paca, ha sido detenido por la Policía Nacional en Palma como presunto autor de los delitos de desórdenes públicos, tenencia ilícita de armas y contra la seguridad vial.

El hijo de la histórica matriarca del poblado narco de Son Banya protagonizó un grave incidente en el servicio de Urgencias del Hospital Son Llàtzer, donde accedió portando un arma de fuego y provocó momentos de pánico entre trabajadores sanitarios, pacientes y usuarios del centro.

Los hechos ocurrieron sobre las 06:15 horas, cuando varias llamadas alertaron a los servicios de emergencia de que un hombre, visiblemente alterado, ensangrentado y armado, había irrumpido en las dependencias de Urgencias del hospital. Según las primeras informaciones recabadas por los investigadores, el individuo se encontraba en un estado de gran agitación y mostraba una actitud agresiva que obligó a activar los protocolos de seguridad del centro sanitario.

Varias patrullas de la Policía Nacional se desplazaron de inmediato al hospital. Sin embargo, cuando los agentes llegaron al lugar, el sospechoso ya había abandonado las instalaciones a bordo de un vehículo, iniciándose entonces un amplio dispositivo de búsqueda para localizarlo.

Los testimonios recogidos por la Policía reflejan la enorme tensión vivida durante aquellos minutos. Según los presentes, el hombre accedió al área de Urgencias gritando repetidamente frases como «me voy a pegar un tiro», mientras exhibía un arma de fuego de forma intimidatoria. Además, en varias ocasiones habría extraído el cargador de la pistola, mostrando los cartuchos que portaba en su interior ante la mirada atónita de trabajadores sanitarios y usuarios del centro.

La situación generó un enorme temor entre el personal médico y de enfermería, así como entre los pacientes que se encontraban en ese momento en las instalaciones. Algunos trabajadores optaron por esconderse en distintas dependencias, mientras otros activaban los protocolos de emergencia ante la posibilidad de que se produjera un episodio violento. El incidente llegó a provocar la paralización temporal del servicio de Urgencias, alterando gravemente el funcionamiento habitual del centro hospitalario.

Los investigadores dirigieron sus sospechas hacia el poblado de Son Banya, donde horas antes se había producido un altercado en el que, presuntamente, se habían escuchado varias detonaciones compatibles con disparos de arma de fuego durante una pelea.

Los agentes trataron de determinar si ambos episodios podían estar relacionados y desplegaron varias patrullas por la zona para localizar a el Ico. En las batidas realizadas en el poblado, una patrulla observó un vehículo accediendo a gran velocidad al interior de Son Banya. Los agentes dieron el alto policial al conductor, aunque éste hizo caso omiso de las indicaciones y continuó su marcha, iniciándose una persecución por distintas calles del asentamiento chabolista.

Finalmente, los policías lograron interceptar el vehículo. Ante la posibilidad de que el sospechoso siguiera armado, los agentes adoptaron importantes medidas de seguridad y llegaron a desenfundar sus armas reglamentarias antes de proceder a su arresto. Durante la inspección del turismo, localizaron una pistola completamente ensangrentada en el asiento delantero. Asimismo, comprobaron que el conductor presentaba diversas heridas en los brazos y que en el interior del vehículo había abundantes restos de sangre.

Las circunstancias en las que se produjeron dichas lesiones forman parte de la investigación que continúa abierta. Los agentes también verificaron que el detenido carecía de permiso de conducción en vigor, ya que había perdido la vigencia de la licencia, motivo por el que se le atribuye igualmente un delito contra la seguridad vial.

Ante la gravedad de los hechos y la importante alteración del orden público ocasionada en el centro sanitario, la Policía Nacional procedió a la detención de Francisco Tomás Fernández Cortés, que posteriormente fue trasladado a un centro médico para recibir asistencia por las lesiones que presentaba.

La investigación ha sido asumida por el Grupo de Atracos de la Policía Nacional, cuyos agentes trabajan para esclarecer completamente lo sucedido y determinar si el episodio ocurrido en Son Llàtzer guarda relación con el altercado registrado horas antes en Son Banya. Por su parte, la pistola intervenida ha sido remitida a la Policía Científica para someterla a diferentes análisis técnicos. Los especialistas deberán determinar si se trata de un arma de fuego real o de una réplica modificada, así como comprobar su capacidad operativa.

Según fuentes policiales, junto al arma se localizaron elementos de munición real, entre ellos una vaina y una bala, circunstancias que incrementan la gravedad de los hechos investigados y que podrían resultar determinantes para el avance de las diligencias. La detención de Francisco Tomás Fernández Cortés, más conocido como El Ico, ha generado una notable repercusión social debido a la popularidad que había adquirido en redes sociales durante los últimos meses.

Hijo de La Paca, la histórica matriarca del poblado de Son Banya, El Ico había vuelto a ganar notoriedad pública tras abandonar prisión. Sus apariciones junto a su madre en TikTok le permitieron alcanzar una gran difusión en internet, acumulando miles de visualizaciones y convirtiéndose en un personaje ampliamente conocido entre los usuarios de la plataforma.

Ahora, su nombre vuelve a situarse en el centro de la actualidad tras este grave incidente ocurrido en el Hospital Son Llàtzer de Palma, un suceso que obligó a intervenir a la Policía Nacional y que mantuvo en vilo durante varios minutos a profesionales sanitarios y pacientes.

La investigación continúa abierta y los agentes mantienen todas las líneas de trabajo activas para esclarecer el origen del arma, determinar el motivo de la irrupción en el hospital y aclarar si los hechos guardan relación con el episodio violento registrado horas antes en Son Banya.