‘El Ico’ y su madre ‘La Paca’ sorprenden en redes sociales tras su salida de prisión publicando vídeos en TikTok

San Banya vuelve a situarse en el foco mediático, aunque esta vez por un motivo muy distinto al que durante años marcó su historia. Francisco Cortés Picazo, conocido popularmente como El Ico e hijo de La Paca, ha irrumpido con fuerza en la red social TikTok tras recuperar la libertad, protagonizando una inesperada transformación pública.

Después de cumplir condena por diversos delitos, Francisco Tomás Cortés Picazo ha optado por mostrar una faceta completamente distinta a la que durante años lo vinculó al entorno delictivo. Lejos de los titulares asociados al pasado, sus vídeos actuales retratan escenas cotidianas y familiares, cargadas de humor y espontaneidad, que han logrado conectar con un público amplio y diverso.

Se nota que los vídeos están grabados con la colaboración de sus hijos y familiares, lo que añade un aire auténtico y cercano. Incluso su madre, septuagenaria, protagoniza momentos muy simpáticos que generan sonrisas entre los usuarios y refuerzan la idea de una familia unida y divertida. Con estos vídeos, ‘El Ico’ está mostrando una nueva faceta más simpática y de proximidad.

Uno de los contenidos que más repercusión ha generado muestra una escena doméstica en la vivienda familiar. En el vídeo, El Ico entra en el chalet donde reside junto a su madre mientras ella limpia la cocina. Sin percatarse del suelo recién fregado, pisa la superficie húmeda, provocando una reacción inmediata. La mujer, con guantes de goma, responde entre risas empujándolo suavemente hacia el exterior para evitar que ensucie de nuevo el trabajo recién hecho. La situación, lejos de generar tensión, se convierte en un momento cómico que ha sido ampliamente compartido por los usuarios.

Este tipo de publicaciones, aparentemente sencillas, forman parte de una estrategia de comunicación —consciente o no— que está redefiniendo la imagen pública de El Ico. En ellas se muestra cercano, familiar y ajeno a la dureza de su pasado, lo que ha despertado tanto simpatía como sorpresa entre quienes conocían su historia.

El fenómeno no es aislado. Cada vez son más los casos de figuras con trayectorias controvertidas que encuentran en las redes sociales una vía para reconstruir su identidad pública. En el caso de El Ico, su éxito en TikTok refleja cómo estas plataformas pueden transformar relatos personales y ofrecer segundas oportunidades, al menos en el terreno de la percepción social.

Mientras tanto, su perfil continúa creciendo en seguidores y visualizaciones, consolidando una popularidad que, hasta hace poco, parecía impensable. Queda por ver si este nuevo capítulo se mantendrá en el tiempo o si se trata de un fenómeno pasajero impulsado por la curiosidad mediática.

Lo que sí es evidente es que Francisco Cortés Picazo ha conseguido, al menos por ahora, cambiar el foco: de protagonista de crónicas judiciales a inesperado creador de contenido viral, acompañado de su familia y madre septuagenaria en momentos entrañables y divertidos.