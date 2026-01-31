Si ves que la nariz de tu gato está así, corre al veterinario: puede ser una mala señal

Según los últimos datos publicados por la Red Española de Identificación de Animales de Compañía (REIAC), en España hay 10.165.498 perros y 967.834 gatos. Las mascotas han pasado a convertirse en los verdaderos protagonistas del hogar, ofreciendo compañía y amor incondicional. «Hay una especie de humanización de las mascotas y cada vez tendemos más a tratar a las mascotas como si fuesen personas. Hay gente que habla con su mascota, que la está tratando, la abraza y la coge como si fuese una especie de humano», asegura Blanco, sociólogo especializado en población, territorio y política.

Ahora bien, es fundamental recordar que las mascotas también conllevan una gran responsabilidad. En este contexto, conocer su anatomía es fundamental; la nariz es uno de los órganos más importantes para los gatos, ya que se orientan a través del olfato. Por este motivo, los veterinarios recomiendan prestar especial atención al estado de la nariz, ya que cualquier cambio en la temperatura o la humedad puede indicar un problema de salud que no conviene ignorar.

¿Cómo está la nariz de tu gato?

«Un dato curioso para los amantes de los gatos: cada gato tiene un patrón único en la nariz, como si fuera su huella digital. Las líneas y relieves que se observan no se repiten en ningún otro gato del mundo y son tan particulares como nuestras huellas dactilares. De hecho, en algunos lugares ya se está empezando a utilizar este patrón como forma de identificación. Así que la próxima vez que veas a tu gato dormir tranquilamente, acércate y obsérvale la nariz: estarás mirando su auténtico documento de identidad, su DNI felino».

Uno de los errores más comunes es pensar que cuando la nariz está seca y caliente, el gato necesariamente tiene fiebre. Sin embargo, tanto la temperatura como la humedad de la nariz pueden variar a lo largo del día por muchas razones que no tienen nada que ver con un problema de salud. Estos cambios son normales y, cuando no se acompañan de ningún otro síntoma, no deben generar alarma. Ahora bien, los veterinarios advierten de que sí se debe prestar atención cuando estas variaciones son constante, no tienen una causa clara y, además, aparecen otros síntomas, como pérdida de peso, apatía, diarrea, vómitos o cambios en el comportamiento.

En condiciones normales, cuando un gato tiene buena salud no debería presentar ninguna secreción nasal. Su nariz puede estar un poco húmeda, pero no debe producir mucosidad ni gotear constantemente. En algunos casos, puede ser un problema puntual debido al calor o a ambientes muy secos. Sin embargo, cuando el moqueo persiste, es recomendable acudir al veterinario por si se tratara de un virus, como el herpesvirus felino o el calicivirus.

«El herpesvirus felino y el calicivirus son dos de los patógenos virales más comunes que afectan al sistema respiratorio felino, provocando síntomas como estornudos, secreción nasal y ocular, fiebre y, en casos graves, úlceras en la boca».

Asimismo, «las alergias a sustancias ambientales como el polvo, el polen o los ácaros también pueden causar secreción nasal y ocular gatos. Las alergias pueden provocar estornudos, picor, enrojecimiento y secreción clara. Este tipo de secreción suele ser estacional o asociada a exposiciones específicas», explica Cuas Veterinaria.

Finalmente, conviene estar atentos al color de la nariz de los gatos, el cual varía en gran medida según la genética y la raza; puede ir desde el rosa pálido hasta el negro intenso, pasando por tonos moteados o marrones. De la misma manera que la temperatura y la humedad, el color puede cambiar ligeramente a lo largo del día, algo que se considera normal. Sin embargo, los cambios bruscos o persistentes de color sí pueden ser motivo de consulta. Una nariz excesivamente pálida puede indicar anemia o problemas circulatorios, mientras que tonos azulados o violáceos podrían estar relacionados con dificultades respiratorias.

Aunque la nariz del gato puede ofrecer pistas interesantes sobre su estado de salud, los veterinarios insisten en que no debe analizarse de forma aislada, sino en con junto con otras señales de alerta, como cambios en el comportamiento, el aspecto del pelaje o la falta de apetito.

La observación diaria permite conocer qué es normal en cada gato y detectar a tiempo posibles señales de alarma. Aun así, el diagnóstico siempre debe recaer en un veterinario, que es quien puede determinar si existe un problema de salud.