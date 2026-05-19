El lado más oscuro de la familia Mango: un imperio millonario y un hijo detenido por asesinato

Jonathan Andic, hijo de Isak Andic, el fundador de Mango, ha sido detenido este 19 de mayo por su presunta implicación en la muerte de su padre. El empresario estaba siendo investigado por este caso y, finalmente, los Mossos d’Esquadra lo han puesto a disposición judicial. Es por ello por lo que, en las próximas horas, deberá declarar en los juzgados de Martorell, enclave hasta donde ha sido trasladado.

Jonathan Andic fue el único testigo presencial de la muerte de Isak, quien cayó al vacío desde una altura de 150 metros mientras disfrutaba junto a su hijo de una excursión por la montaña de Montserrat. En un principio, lo ocurrido se trató como una muerte accidental, pero tras detectarse contradicciones en las declaraciones de Jonathan, las autoridades cambiaron la línea de la investigación, lo que finalmente ha terminado con su detención.

Cuando salió a la luz que el hijo del fundador de Mango estaba siendo investigado, la familia Andic emitió un comunicado en el que pedía respeto y discreción. Al mismo tiempo, también expresaba su confianza en que «el proceso terminará lo antes posible y se demostrará la inocencia de Jonathan». Es por ello por lo que todo apunta a que su detención habrá supuesto un duro golpe para el entorno familiar, el cual, por el momento, ha optado por mantenerse en un absoluto silencio.

El imperio millonario de la familia Andic

Más allá de tener un hijo detenido por presunto asesinato, la familia Andic también posee un imperio millonario que, tal vez, podría reflejar una de las características más típicas del true crime: dinero, familia y poder. Según Forbes, Isak Andic era el hombre más rico de Cataluña, con una fortuna estimada en 4.500 millones de euros, formada tanto por propiedades inmobiliarias como por el valor del mercado de la participación de sus empresas, entre otros criterios. En 1984 abrió la primera tienda de Mango en el paseo de Gracia de Barcelona y, una década después, la firma sumaba más de 100 establecimientos. A día de hoy, es una marca que cuenta con una plantilla de más de 15.000 personas, así como también está presente en 115 países diferentes.

Tras la muerte de Isak, concretamente en junio de 2025, Jonathan Adic dejó sus responsabilidades al frente del día a día de Mango desde el Comité de Dirección con el propósito de entrar a asumir un mayor liderazgo dentro de las sociedades patrimoniales de la familia Andic. Sin embargo, su vida dio un giro de 180 grados tras pasar de ser testigo a imputado y, ahora, a convertirse en detenido por su presunta implicación en la muerte de su padre.