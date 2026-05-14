Audiencias de ‘El Hormiguero’ y ‘La Revuelta’ de ayer, miércoles 13 de mayo

El miércoles 13 de mayo ha estado marcado por la actualidad del Real Madrid, siendo la resaca de la rueda de prensa de Florentino Pérez lo que ha llenado horas y horas de televisión, salpicando también a programas como El Hormiguero y La Revuelta, donde también se ha comentado, aunque no tienen nada que ver con la información deportiva. Además, el primer tramo de la noche estuvo marcado por la entrevista de Josep Pedrerol al presidente del Real Madrid, que ha provocado que las audiencias de laSexta crezcan. En la segunda parte, la que comienza a partir de las 23 h, Mask Singer se ha encontrado con La isla de las tentaciones como nuevo rival por liderar, después de que la serie Barrio esperanza haya confirmado su desplome absoluto en audiencias en La 1.

Pablo Motos tuvo ayer a David Bisbal en su plató, que fue el primer invitado de la historia del programa (cuando se emitía los domingos en Cuatro) y que 20 años después sigue siendo un imán para la audiencia, logrando un 14.5 % y conseguir su mejor dato en varias semanas ya sin la competencia del fútbol. La Revuelta (10.7%) sigue recuperando algo de aliento, pero se mantiene a un mundo de distancia de su rival y no consigue ser el programa que TVE esperaba para lograr el sorpasso para superar a Antena 3. Más interesante está el duelo entre dos cadenas hermanas como son Cuatro y Telecinco. First Dates logra un 8.7 % (un dato algo bajo para Sobera), pero el empuje de Iker Jiménez hace que Horizonte (8.4 %) le pise los talones. El vasco sigue en un gran momento y está llamando a la puerta para dar el salto a Telecinco, la principal cadena de Mediaset, y luchar de forma definitiva contra Motos y Broncano.

Audiencias del ‘access prime time’ (primer prime time) de ayer, miércoles 13 de mayo

‘El Hormiguero’: 14.5 % y 1.830.000

‘La Revuelta’: 10.7 % y 1.345.000

‘First dates’: 8.7 % y 1.092.000

‘Horizonte’: 8.4 % y 1.047.000

‘El Intermedio’: 7 % y 886.000

‘Cifras y letras’: 6.5 % y 825.000

En la segunda parte de la noche, la que comienza cuando El Hormiguero y La Revuelta dejan hueco al resto de programas, las cosas cambian por completo y es Telecinco donde brilla gracias a sus realities. En esta franja, La isla de las tentaciones (14.9 %) se lleva de calle a la audiencia y vence a Mask Singer (12.4 %), que se ha encontrado con un rival inesperado después de que la serie Barrio esperanza se haya hundido con el paso de las semanas. Con un 7.7% conseguido ayer, se demuestra el enorme error de La 1 de cambiarla de la noche de los domingos a los miércoles.

Gran noche para Aimar Bretos, que con su La noche de Aimar sube 3,3 puntos de cuota de pantalla y 279.000 espectadores respecto a hace una semana. El espacio de entrevistas aprovecha el tirón dejado por la entrevista de Josep Pedrerol a Florentino Pérez y hace récord desde su estreno. Precisamente, la entrevista al presidente del Real Madrid ocupa un lugar destacado en las audiencias con un buen 6.8 % de cuota y 759.000 espectadores, en un horario en el que compitió con los informativos de las tres grandes cadenas.

Audiencias del ‘prime time’ de ayer, miércoles 13 de mayo

‘La isla de las tentaciones’: 14.9 % y 979.000

‘Mask Singer: Adivina quién canta’: 12.4 % y 895.000

‘Barrio esperanza’: 7.7 % y 665.000

‘La noche de Aimar (récord)’: 7.7 % y 609.000

‘100% únicos’: 3.7 % y 289.000