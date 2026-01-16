Adiós a un personaje muy querido de ‘Sueños de libertad’: «Esto ha llegado a su fin»

Antena 3 continúa arrasando con sus ficciones de tira diaria. Una de sus apuestas más fuertes, indiscutiblemente, es Sueños de libertad. La popular producción española ha conseguido conquistar a los espectadores desde el primer capítulo. Pero, no todo ha sido un camino de rosas para los fans. Pues, también han tenido que ser testigos de como algunos de sus personajes más queridos se despiden de la trama de manera oficial. De hecho, el 2026 comienza con una nueva baja en el elenco de la ficción. Una triste noticia para los seguidores de la producción española, pues se trata de un personaje muy querido.

Tal y como se ha confirmado, Cristina, personaje que encarna la actriz Sara Sanz, es la que se despide de Sueños de libertad. Como bien saben los seguidores de la serie, la mujer ha evolucionado enormemente desde sus inicios en la trama. Su madurez ha crecido notablemente, pues, entre otros aspectos, las decepciones familiares la han llevado a hacerse mucho más dura. Asimismo, además de descubrir la identidad de sus padres biológicos, también fue conocedora del suicidio de su ex novio, Beltrán. Numerosas experiencias traumáticas que han marcado su vida, la cual no ha sido nada fácil. Por ello ha tomado una importante decisión.

Sara Sanz sobre su salida de ‘Sueños de libertad’: «Me llevo de Cristina la ilusión…»

La vida no ha sido muy justa con ella. Por lo tanto, Cristina ha tomado la decisión de comenzar de cero. Por ello, ha dejado claro que se muda a París. Y es que, ha encontrado la oportunidad perfecta para crecer como perfumista en Brossard. Un adiós que ha pillado a todos por sorpresa, pero que los guionistas de Sueños de libertad han sabido ejecutar muy bien. Sin dejar cabos sueltos por el camino.

Cristina ha apostado por alejarse de sus orígenes para poder comenzar de cero y sanar. No estar en el lugar que le ha causado tantas heridas a nivel personal le ayudará a crecer y florecer como tanto se merece. Pues, ya no tiene en su vida ese recordatorio constante de su pasado. Así pues, y como era de esperar, su despedida ha conmocionado a algunos compañeros de historia. Luis, con quien mantuvo una relación compleja y no correspondida, se ha mostrado completamente devastado por la noticia.

«Me llevo de Cristina la ilusión y que trabaja muy duro para conseguir lo que quiere», comentó la actriz, según El Confidencial. «Esto ha llegado a su fin. Muchas gracias por ver la trama de Cristina Ricarte. Yo lo he disfrutado muchísimo, espero que vosotros también», agrega. De esta manera, Sueños de libertad da inicio a una nueva etapa en su trama. Nuevos personajes están a punto de llegar. Pero, es muy probable que otros también vayan concluyendo su paso por el formato. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.