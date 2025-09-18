Adiós a un personaje muy querido en ‘Sueños de libertad’: todos, entre lágrimas

Antena 3 continúa arrasando con sus ficciones de tira diaria. Una de sus apuestas más fuertes, indiscutiblemente, es Sueños de libertad. La popular producción española ha conseguido conquistar a los espectadores desde el primer capítulo. Pero, no todo ha sido un camino de rosas para los fans. Pues, también han tenido que ser testigos de como algunos de sus personajes favoritos se despedían de la trama de manera oficial. De hecho, recientemente, los espectadores han tenido que decir adiós a Fina Valero. Sin embargo, parece ser que la tragedia ha vuelto a marcar el guion de esta ficción. Pues, un querido personaje ha sufrido un accidente de tráfico que le ha costado la vida.

Tal y como se ha podido ver, Tasio ha tenido que despedirse de su madre. Ángela, personaje interpretado por Ana López Segovia, mantuvo una aventura durante su juventud con Damián de la Reina. Un romance cuyo fruto fue Tasio, pero éste nunca fue reconocido por su padre biológico. Sin embargo, diversas situaciones de la vida y del destino han terminado por entablar una relación de padre e hijo entre ambos. Ángela fue visitando esporádicamente la fábrica, para ser partícipe de la nueva vida de su hijo. Pues, estaba siendo testigo de cómo, tras muchos años, ya se había integrado en la familia De la Reina.

Los espectadores de Sueños de libertad vieron en los episodios de la semana pasada cómo Gaspar se reunía con Tasio para contarle que su madre había sido víctima de un accidente. Pues, todo tuvo lugar en uno de los autobuses que la llevaban de vuelta a Toledo. Ante ello, el hombre no puede evitar sentirse culpable por la última discusión que tuvo con ella.

Una terrible situación donde termina por culpar a Damián. Por ello, le prohíbe asistir al funeral. Un complicado momento en la trama de Sueños de libertad, pues Ángela era muy querida por todos. Su marcha no está dejando indiferente a nadie. Además, por lo que parece, su fallecimiento ha generado inesperadas disputas.

¿Cuándo se emite y dónde ver ‘Sueños de libertad’, serie de Atresmedia?

Como comentábamos en líneas anteriores, Sueños de libertad es una de las series de tira diaria que se emite en Antena 3. Su andadura por la parrilla televisiva comenzó en febrero del 2024 y, desde entonces, se ha convertido en uno de los grandes indispensables de la cadena. Pues, se emite de lunes a viernes, a partir de las 15:45 horas (hora antes en el archipiélago canario).

Para poder ver Sueños de libertad tan solo será necesario tener sintonizado el canal de Antena 3 en la televisión. Pero, en el caso de no disponer de este dispositivo, también se puede ver en formato online. Y es que, gracias a la plataforma de atresplayer el espectador puede ver el capítulo dónde y cuándo quiera.