Así han sido los tornados formados en Huelva por la borrasca ‘Claudia’

La borrasca Claudia ha provocado este sábado 15 de noviembre en la provincia de Córdoba fenómenos meteorológicos poco comunes, además de lluvias intensas y continuas que afectan a amplias zonas, debido a la borrasca Claudia. Entre ellos se han registrado pequeños tornados o tubas, avistados en localidades como Pedro Abad y La Carlota, generando alarma y curiosidad entre los vecinos.

Las tubas son vórtices de aire que se forman dentro de las nubes de tormenta. Aunque generalmente son más pequeñas que los tornados convencionales, pueden ser igualmente peligrosas, especialmente si llegan a tocar el suelo. Se originan cuando el aire ascendente dentro de la tormenta comienza a girar debido a cambios en la dirección o velocidad del viento, y si este giro se intensifica, puede dar lugar a la formación de una tuba.

Estos fenómenos, poco habituales en la región, se producen en condiciones de inestabilidad atmosférica extrema, como las que está generando la borrasca Claudia, y subrayan la importancia de mantener precaución durante episodios de tormenta y seguir las indicaciones de las autoridades locales y de Protección Civil.

En Nerva (Huelva), las intensas precipitaciones provocaron el desbordamiento del barranco de Santa María, que cruza la localidad de norte a sur. La acumulación de agua, ramas y troncos causó taponamientos en pequeños puentes y presas, lo que derivó en inundaciones en varias calles y viviendas. La Policía Local, con el apoyo de vecinos y Protección Civil, logró evitar daños personales, aunque sí se registraron afectaciones materiales. El Ayuntamiento mantiene activado el Plan de Emergencia Local y continúa la vigilancia de los barrancos más vulnerables, especialmente los de Enmedio y Santa María, mientras que el acceso sur por la A-476 permanece cortado tras el colapso de un colector de aguas fecales.

La situación recuerda a la riada histórica de diciembre de 2019, cuando Nerva quedó dividida por más de un metro de agua, afectando a más de 80.000 metros cuadrados, viviendas, comercios y espacios públicos. Aunque entonces no hubo víctimas, los daños materiales fueron cuantiosos, y la experiencia refuerza la necesidad de mejorar los colectores y sistemas de drenaje del municipio.

En Portugal, la borrasca también ha causado estragos. En la turística zona del Algarve, cuatro españoles resultaron heridos en un camping de Albufeira, de entre 9 y 54 años, de los cuales tres ya han sido dados de alta y uno permanece hospitalizado en el Hospital de Faro. En total, el temporal dejó 28 heridos y una víctima mortal en la región, con daños en establecimientos turísticos, vehículos y estructuras ligeras. La Protección Civil portuguesa continúa trabajando para garantizar la seguridad de los turistas y residentes y minimizar riesgos ante la previsión de que continúen los vientos fuertes y lluvias intensas.