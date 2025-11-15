Cuatro españoles heridos, entre ellos un niño, por la borrasca ‘Claudia’ en Portugal

Al menos cuatro españoles, entre ellos un niño, han resultado heridos en Portugal por la borrasca Claudia, que también ha afectado a Huelva. Según ha confirmado la Autoridad Nacional de Emergencias y Protección Civil (ANEPC) portuguesa, tres de los heridos ya han sido dados de alta y uno permanece hospitalizado en el Hospital de Faro. Los afectados tienen edades comprendidas entre 9 y 54 años.

Tres de ellos presentaron heridas leves, mientras que el hombre hospitalizado sufrió lesiones ligeras, pero requirió atención médica especializada. Todos se encontraban en un camping de Albufeira, una de las zonas turísticas más afectadas por el temporal, donde también se ha registrado una víctima mortal y un total de 28 heridos durante la jornada.

El temporal ha provocado daños en establecimientos turísticos, vehículos, y estructuras ligeras de la zona, y ha generado alarma entre turistas y residentes. Las autoridades han destacado la rapidez de la respuesta de la Protección Civil y de los equipos de emergencia locales, que han trabajado para garantizar la seguridad de los afectados y la evacuación de las zonas más peligrosas.

En Portugal, una mujer británica de 85 años ha fallecido y más de treinta personas han resultado heridas, a causa del fuerte temporal que afecta al Algarve, provocado por la borrasca Claudia, que ha dejado intensas lluvias y fuertes rachas de viento en la región.

El comandante de distrito de operaciones de emergencia de Faro, Vítor Vaz Pinto, ha explicado que la víctima mortal se encontraba en un camping de la zona de Albufeira, afectado por un pequeño tornado que provocó graves daños materiales.

La depresión Claudia ha sido especialmente intensa en el Algarve, con vientos extremos capaces de derribar árboles y estructuras, y lluvias que han causado inundaciones puntuales en campings y entornos urbanos. Las autoridades portuguesas mantienen activados sus protocolos de emergencia y continúan monitorizando la evolución del temporal para prevenir nuevos incidentes.

Alerta máxima en Huelva por Claudia

La provincia de Huelva está también en alerta máxima este sábado 15 de noviembre por el devastador paso de la borrasca Claudia, que ha desatado una avalancha de llamadas de petición de ayuda por parte de ciudadanos. Los habitantes de Huelva se han visto afectados por las inundaciones de calles, carreteras cortadas y graves daños materiales provocados por las lluvias torrenciales y las fuertes rachas de viento.

Hasta el momento no se ha informado de ningún fallecido en España. Tampoco hay desaparecidos. Pero la situación es muy complicada, según han reconocido los responsables de varios ayuntamientos de la provincia.

La Junta de Andalucía ha activado la situación operativa 1 de emergencias, elevando así el rango de alerta que se mantenía hasta ahora. La situación se ha complicado seriamente a partir de mediodía por la persistencia de las intensas lluvias.