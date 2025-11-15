Alerta máxima en Huelva por la devastadora borrasca ‘Claudia’: pueblos inundados y carreteras cortadas

La provincia de Huelva está en alerta máxima por el devastador paso de la borrasca Claudia, que este sábado ha desatado una avalancha de llamadas de petición de ayuda por parte de ciudadanos que se han visto afectados por la inundaciones de calles, carreteras cortadas y graves daños materiales provocados por las lluvias torrenciales y las fuertes rachas de viento.

Hasta el momento no se ha notificado ninguna víctima personal, ni desaparecidos ni heridos. Pero la situación es muy complicada, según han reconocido los responsables de varios ayuntamientos de la provincia.

Ante esta situación, la Junta de Andalucía ha activado la situación operativa 1 de emergencias, elevando así el rango de alerta que se mantenía hasta ahora. La situación se ha complicado seriamente a partir de mediodía por la persistencia de las intensas lluvias.

A través de las redes sociales, el consejero andaluz de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha insistido en pedir a la población prudencia y precaución y que se sigan las indicaciones del 112.

El agua y el lodo llenan Nerva

La localidad de Nerva (Huelva), de unos 5.000 habitantes, ha resultado gravemente afectada. Los efectos de las lluvias torrenciales se han visto agravados por la situación que arrastra la localidad desde el 29 de octubre, cuando quedó inoperativo el colector del que depende el municipio. Este sábado se ha producido el desbordamiento del barranco de Santa María, lo que ha hecho que el agua y el lodo se hayan extendido por el casco urbano, anegando plantas bajas, calles, mobiliario urbano y enseres privados.

El alcalde de esta localidad, José Luis Lozano, se ha quejado de que llevan años pidiendo que el cauce del barranco sea corregido, sin que hasta ahora se haya actuado. Hay que tener en cuenta que la competencia en materia de cauces depende de las confederaciones hidrográficas y, por tanto, del Gobierno central. El alcalde ha dicho que la inundación de este sábado deja «desolación e impotencia» entre la población que está sufriendo las consecuencias, con importantes pérdidas materiales que tendrán que cuantificarse en los próximos días, mientras los servicios de emergencias se afanan –en Nerva en otros muchos de la provincia– por dar respuesta a las llamadas de ayuda por las incidencias provocadas por la borrasca ‘Claudia’.

Afecciones en la provincia de Huelva

Asimismo, el Ayuntamiento de Minas de Riotinto ha trasladado a través de sus redes sociales, consultadas por esta agencia, que ruega a todos los vecinos extremar las precauciones y evitar desplazamientos innecesarios tras las intensas lluvias que han afectado a la localidad durante la tarde del sábado.

Según ha detallado, las precipitaciones registradas en las últimas horas han provocado inundaciones en distintas calles y zonas bajas, así como acumulación de agua en la vía pública y dificultades en el tráfico. Desde primera hora de la tarde, los efectivos de Emergencias y Protección Civil trabajan para restablecer la normalidad, atender incidencias y garantizar la seguridad de la población.

Por otro lado, el Ayuntamiento de San Bartolomé de la Torre ha precisado también en sus redes sociales que, debido a las intensas lluvias registradas, el Camino de las Bodegas presenta algunos tramos anegados. Además, la carretera San Bartolomé-Castillejos se encuentra cortada por la Guardia Civil, y la carretera hacia Alosno presenta balsas de agua en varios puntos. Es por ello que el Consistorio ha solicitado a la ciudadanía extremar las precauciones, evitar desplazamientos innecesarios y circular con la máxima prudencia.

En cuanto al municipio de Cartaya, el alcalde de la localidad, Manuel Barroso, ha informado de que varias carreteras se encuentran cortadas por el paso de este fenómeno meteorológico, además de pedir precaución y prudencia a la población. Además de los municipios onubenses, la capital de Huelva también está sufriendo inundaciones en sus calles debido a la gran acumulación de agua tras las fuertes lluvias.