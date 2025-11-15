«El barranco del Poyo en Nerva se llama barranco de Santa María». Así ha clamado este sábado el alcalde de Nerva (Huelva), José Luis Lozano, al ver cómo su municipio ha quedado anegado por el agua y el lodo tras desbordarse el barranco de Santa María como consecuencia de las lluvias torrenciales de la borrasca ‘Claudia’.

No constan víctimas en el caso de esta localidad onuvense de 5.000 habitantes, pero sí cuantiosos daños materiales que ahora tocará cuantificar y que, a simple vista, dejan claro que las pérdidas económicas van a ser muy abundantes tanto en equipamientos e infraestructuras públicas como en bienes privados. Y no es la primera vez que ocurre. En 2019, Nerva sufrió otra grave inundación provocada por el mismo barranco.

Como explica el alcalde, aquella gran riada se produjo por el taponamiento del colector del barranco de Santa María. Desde entonces, «la intranquilidad de los nervenses cada vez que se registra un episodio de fuertes lluvias es palpable en toda la ciudadanía». La solución es corregir el barranco, acabar con ese peligro, pero esa solución no llega y Nerva ha sumado este sábado otra devastadora inundación.

El alcalde de Nerva ha comparado la situación que sufren por el barranco de Santa María con la mortífera devastación que provocó el barranco del Poyo en la dana de Valencia a finales de octubre de 2024. Y, como han denunciado las autoridades valencianas, quejosas ante la inacción del Gobierno central para rectificar el trazado del barranco del Poyo y así evitar la letal peligrosidad con la que se manifestó hace un año, el alcalde de Nerva también ha reprochado al Ejecutivo de Pedro Sánchez que desoiga las insistentes peticiones de este ayuntamiento onuvense que, desde hace años, reclama que se actúe sobre su barranco para evitar inundaciones como las que se ha producido este sábado.

«Estamos hartos de pedir que nos auxilien, que nos quiten ese peligro, nos duele el alma de tanto pedirlo, pero sólo recibimos indiferencia», ha denunciado este alcalde mientras observaba «con desolación e impotencia» cómo el agua y el lodo se extendían este sábado por Nerva.

José Luis Lozano pertenece al partido Independientes Por Nerva. Llegó a la alcaldía de esta localidad el pasado mes de mayo, gracias a la moción de censura que pactó con el PSOE e IU y contra el hasta entonces alcalde, Rafael Prado, del PP.

Las obras de corrección de barrancos, al afectar al trazado de cauces fluviales, son competencia de la Administración del Estado. Intervienen las respectivas confederaciones hidrográficas y el ministerio del que éstas dependen. En la actualidad, el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico.

Desde noviembre del año pasado, el Ministerio de Transición Ecológica lo dirige la socialista Sara Aagesen, que sucedió en el cargo a Teresa Ribera. Escasas semanas después de la mortífera Dana de Valencia, Teresa Ribera dejó el Gobierno para convertirse en comisaria europea, es decir, miembro del Ejecutivo comunitario, en el que además ostenta el cargo de vicepresidenta primera.