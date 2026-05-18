Valle Salvaje, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia verdaderamente sorprendente y espectacular que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado viernes 15 de mayo, los espectadores de La 1 de Televisión Española pudieron disfrutar del capítulo 416 de Valle Salvaje. De esta manera tan concreta, fueron testigos de cómo, después de todo lo ocurrido recientemente, Rafael se niega en rotundo a readmitir a Leonor. Y lo hace a pesar de los cada vez más constantes ruegos por parte de Rosalía. ¡Parece que es una decisión más que tomada!

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta historia que podemos disfrutar de lunes a viernes en La 1 de Televisión Española han tenido la oportunidad de ver cómo don Hernando aprovecha la ocasión que se le ha presentado para presionar a Victoria y, de esta forma, averiguar muchos más detalles sobre la muerte de los bandidos. Todo ello mientras alguien, contra todo pronóstico, parece que ha descubierto por boca de Luisa y Bárbara toda la verdad respecto al hijo de Adriana. ¿Quién comparte ahora mismo ese secreto con ellas? ¿Qué hará con esa valiosa información que tiene entre manos?

¿Qué sucede en el capítulo 417 de ‘Valle Salvaje’ que se emite hoy, lunes 18 de mayo?

De esta manera tan concreta, los espectadores de La 1 de Televisión Española van a tener la oportunidad de ver cómo Braulio hace todo lo que está en su mano para tratar de sacar información a Atanasio sobre las cuentas de palacio. Ahora bien, ¿logrará descubrir muchos más detalles respecto a las sospechas que tiene contra su tío? ¿Conseguirá saber toda la verdad?

Lejos de que todo quede ahí, observamos cómo Amadeo no acepta las disculpas de su hijo, mientras que Rosalía jura a su hermana que no se irá hasta que tenga la oportunidad de ver a María. Todo ello mientras que la persona que descubrió a Bárbara y a Luisa las sorprende decidiendo qué harán con el secreto que tiene entre manos. Algo que, desde luego, va a marcar un antes y un después en numerosos aspectos. No te pierdas los próximos capítulos de Valle Salvaje, cada tarde que se emite de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.