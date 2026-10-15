Victoria Federica podría terminar 2026 soltera. Lo que hace unos meses apuntaba a convertirse en una de las historias de amor más comentadas del año podría estar atravesando un momento de incertidumbre. La hija de la infanta Elena había dejado atrás la discreción inicial para compartir algunos detalles de su relación con Jorge Navalpotro, con quien se había dejado ver tanto en redes sociales como en diferentes acontecimientos públicos. Sin embargo, varias señales recientes han despertado las sospechas sobre un posible cambio en su relación.

Por el momento, ninguno de los dos ha confirmado una ruptura, por lo que hablar de una separación sería precipitado. No obstante, hay dos detalles que no han pasado desapercibidos: sus últimos planes por separado y la aparente distancia que mantienen en redes sociales. Dos circunstancias que contrastan con la imagen de complicidad que habían proyectado durante los últimos meses.

Planes por separado: las últimas ausencias de Jorge Navalpotro

Una de las pistas que ha llamado la atención es la ausencia de Jorge Navalpotro en algunos de los compromisos recientes de Victoria Federica. La joven, que se ha convertido en una presencia habitual en citas relacionadas con la moda y el mundo social, ha acudido a sus últimos eventos sin la compañía de su pareja.

Uno de los ejemplos más llamativos ha sido la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid. La sobrina del rey Felipe VI asistió a la cita con la moda española, pero esta vez sin Navalpotro a su lado. Una ausencia que contrasta con lo ocurrido hace unos meses en París, cuando él sí la acompañó durante la Semana de la Moda de la capital francesa.

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La diferencia entre ambas ocasiones ha alimentado las especulaciones sobre el momento que atraviesa la pareja. Especialmente porque no se trata únicamente de actos profesionales. También se ha echado en falta la presencia del empresario en otros planes más distendidos, como las tardes de toros, una de las aficiones que Victoria Federica comparte habitualmente con su entorno.

Eso sí, hacer planes por separado no implica necesariamente una crisis sentimental. Las agendas profesionales, los compromisos personales y la necesidad de mantener espacios propios forman parte de cualquier relación. Sin una explicación por parte de sus protagonistas, estas ausencias siguen siendo únicamente indicios que han despertado la curiosidad.

Silencio en redes sociales: de las fotografías juntos a la falta de interacción

El segundo detalle que ha puesto el foco sobre su relación está en las redes sociales. Victoria Federica y Jorge Navalpotro continúan siguiéndose en sus respectivos perfiles, pero la interacción pública entre ambos parece haberse reducido considerablemente.

Ni likes ni comentarios que permitan apreciar la complicidad que habían mostrado anteriormente. Tampoco se han visto nuevas fotografías juntos desde hace tiempo, una circunstancia que contrasta con la etapa en la que ambos compartían imágenes y dejaban entrever su relación ante sus seguidores.

Además, también fue llamativa la ausencia de Jorge como acompañante de Victoria a la boda de una de las mejores amigas de la sobrina de Felipe VI en Cádiz.

En un momento en el que las redes sociales se han convertido en un escaparate de la vida personal de muchos rostros conocidos, estos pequeños gestos pueden dar pie a numerosas interpretaciones. Y más cuando se trata de una pareja que, pese a mantener cierta discreción, había permitido que su romance trascendiera al ámbito público.

Sin embargo, la ausencia de publicaciones conjuntas tampoco constituye una prueba de ruptura. Hay parejas que optan por proteger su intimidad y reducir la exposición de su vida sentimental, incluso después de haber compartido momentos juntos en internet.

¿Una crisis sentimental o una nueva etapa de discreción?

La combinación de ambos factores ha hecho que surjan las preguntas sobre el futuro de Victoria Federica y Jorge Navalpotro. Por un lado, las últimas apariciones públicas de la joven sin su pareja; por otro, el silencio que parece haberse instalado en sus perfiles sociales.

De confirmarse una separación, sería uno de los giros sentimentales más inesperados del año para la sobrina del Rey Felipe VI. Por ahora, no hay declaraciones públicas que permitan determinar si atraviesan una crisis, si han decidido llevar su relación con mayor discreción o si, sencillamente, sus agendas han tomado caminos diferentes.

Mientras tanto, las miradas siguen puestas en sus próximos movimientos. Una nueva aparición conjunta o un gesto de complicidad en redes podría despejar algunas dudas. Hasta entonces, la posible ruptura de Victoria Federica y Jorge Navalpotro permanece en el terreno de las especulaciones, a la espera de que alguno de los dos arroje luz sobre el estado de su relación.