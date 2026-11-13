Ana Obregón vuelve a rebajar su casa de Mallorca: pide 14 millones menos y la inmobiliaria solicita el LinkedIn antes de enseñarla

Ana Obregón sigue sin vender El Manantial, la exclusiva finca familiar de Mallorca en la que ha disfrutado de innumerables veranos y que tantos recuerdos guarda para ella. El cartel de ‘Se vende’ se colgó en agosto de 2024 y, a pesar del tiempo transcurrido y de las diferentes rebajas que ha experimentado su precio, la propiedad todavía no ha encontrado un nuevo dueño. Sin embargo, COOL podría haber descubierto uno de los motivos que estarían dificultando dicha venta. Y es que, según hemos podido comprobar de primera mano, no basta con estar interesado en adquirir la vivienda ni con disponer del dinero necesario para hacerlo. Antes de dar cualquier paso, deben superar una serie de requisitos que van más allá de lo estrictamente económico.

Engel & Völkers es la compañía internacional encargada de gestionar la venta de la villa y, muy probablemente guiada por sus dueños, exige conocer determinados aspectos personales, profesionales y financieros de quienes muestran interés por la propiedad, incluso antes de concretar una visita. Un procedimiento que podría responder a las indicaciones de los actuales propietarios, aunque lo cierto es que es un dato que no está confirmado.

De acuerdo con la información que maneja este periódico, una de las condiciones indispensables para conocer el inmueble por dentro es aportar un comprobante bancario antes de hacer la visita. Es decir, los posibles compradores deben acreditar previamente su solvencia económica, incluso antes de tener la oportunidad de recorrer las estancias de El Manantial. Pero las exigencias no terminan ahí. La inmobiliaria también solicita información sobre la trayectoria profesional de los interesados, pidiendo que faciliten una página web personal o un perfil público antes de agendarlos, como puede ser el de LinkedIn, la red social donde cada usuario comparte libremente su experiencia laboral, además de sus destrezas o sus estudios.

De esta manera, todo parece indicar que el proceso de compra que se está siguiendo para encontrar un nuevo propietario es especialmente minucioso. Y es que no les vale solo con comprobar que cuenten con los recursos económicos necesarios para la compra, sino que también es imprescindible para ellos conocer quiénes son, su experiencia laboral y a qué se dedican. Un filtro que, sin duda, podría estar limitando el número de interesados y, por tanto, las posibilidades de cerrar su venta.

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¿Están dispuestos a rebajar de nuevo el precio de venta?

El Manantial es una villa que cuenta con 6.102 metros cuadrados de parcela en una ubicación absolutamente privilegiada, concretamente en primera línea de playa en la localidad costera de Costa de los Pinos, en el noreste de Mallorca. La superficie habitable es de 993 metros cuadrados y se extiende en una sola planta que cuenta con nueve dormitorios y diez baños. Cuando salió a la venta, su precio inicial fue de 35 millones de euros, pero, a falta de interesados, según lo publicado, sus dueños se vieron obligados a aplicarle una rebaja de 10 millones.

De esta manera, el inmueble quedó a la venta por 25 millones de euros. Sin embargo, al comprobar que esta rebaja tampoco conseguía atraer un comprador dispuesto a cerrar la operación, hace tan solo unos meses decidieron reducir nuevamente su precio hasta situarlo en los 21 millones de euros. Una cifra que, por lo que ha podido conocer COOL, podría no ser definitiva, ya que aún existe un margen de negociación. Así, con estos nuevos datos, la incógnita más repetida es: ¿cuánto tiempo más tendrá que pasar para que Ana Obregón y su familia consigan despedirse definitivamente de esta emblemática propiedad?