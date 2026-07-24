Así es el piso de Victoria Federica en una de las zonas más exclusivas de Madrid: el regalo del rey Juan Carlos I donde vive la influencer

Victoria Federica se ha convertido en una de las figuras más mediáticas de la crónica social. Aunque mantiene su condición de miembro de la familia del rey Felipe, ha desarrollado una intensa actividad como influencer, colaborando con distintas firmas de moda e incluso participando en algunos programas de televisión.

Uno de los aspectos que más curiosidad despierta entre sus seguidores es el lugar donde reside. Sin mostrar nunca por completo su vivienda y manteniendo un elevado nivel de discreción, la hija de la infanta Elena ha ido dejando pequeños detalles de su hogar a través de publicaciones en Instagram.

Un regalo de Juan Carlos I

La vivienda donde reside habitualmente Victoria Federica tiene una larga historia familiar. El inmueble fue un regalo del rey emérito Juan Carlos I a su hija, la infanta Elena, y con el paso de los años se ha convertido en el principal hogar de la familia.

Lo que en su origen nació como una residencia familiar continúa siendo hoy un espacio en el que madre e hija comparten gran parte de su tiempo. Además, el domicilio también recibe de manera puntual la visita de Felipe Juan Froilán, hermano de Victoria Federica, cuando regresa a España.

La propiedad destaca especialmente por sus dimensiones. Con aproximadamente 500 metros cuadrados, todos sus espacios están muy bien distribuidos.

Cinco dormitorios y cuatro baños

Uno de los principales atractivos de la casa es su distribución interior. La vivienda dispone de cinco dormitorios, cuatro cuartos de baño, varios salones de grandes dimensiones y una completa zona de servicio.

A ello se suma un garaje privado y servicio de portería, elementos que aportan un importante nivel de seguridad y discreción, dos aspectos especialmente valorados por una familia sometida a una constante atención mediática.

Un estilo elegante

Aunque no existen fotografías oficiales del interior de la vivienda, las publicaciones que la influencer comparte de forma ocasional permiten identificar algunos rasgos muy definidos de la decoración.

El inmueble apuesta por un estilo sobrio, elegante y contemporáneo, donde predominan los tonos neutros y una cuidada selección de materiales nobles, especialmente madera y mármol.

Uno de los espacios que más aparece en sus publicaciones es el salón principal. Se trata de una estancia caracterizada por sus techos altos, amplios ventanales y una abundante entrada de luz natural que aporta luminosidad durante todo el día.

La decoración mantiene una línea equilibrada y sofisticada, alejada de los excesos, en la que cada elemento parece responder a un criterio de funcionalidad sin perder el carácter representativo propio de una vivienda de estas características.

La cocina es moderna y actual

Otro de los espacios más destacados es la cocina, diseñada con un planteamiento actual y equipada con una isla central y electrodomésticos de alta gama. La estancia refleja un estilo práctico, pero al mismo tiempo refinado, acorde con la estética general de la vivienda.

Junto a ella destacan también el amplio vestidor y los distintos tocadores donde Victoria Federica guarda buena parte de los productos de belleza y complementos que utiliza en sus colaboraciones comerciales.

Precisamente estos espacios se han convertido en escenarios habituales de sus publicaciones en redes sociales. Muchas de las campañas publicitarias y vídeos que comparte con sus seguidores están grabados en estas dependencias, lo que permite conocer pequeños detalles del interior sin mostrar nunca el conjunto completo del inmueble.

Jardín, terraza y piscina privada

Más allá de las estancias interiores, la vivienda dispone de una importante zona exterior que incrementa notablemente su atractivo.

La propiedad cuenta con una terraza privada conectada directamente con el jardín, un espacio donde Victoria Federica suele disfrutar de los meses de buen tiempo y donde también ha compartido algunas imágenes en sus perfiles sociales.

La presencia de una piscina privada convierte esta zona en uno de los principales reclamos de la vivienda, especialmente durante el verano. Estos espacios exteriores ofrecen un elevado grado de privacidad, algo difícil de encontrar en una ciudad como Madrid y especialmente importante para una persona cuya vida pública genera un interés constante.

Un barrio muy exclusivo

La ubicación exacta del inmueble nunca ha sido confirmada públicamente por la familia. Sin embargo, distintas informaciones sitúan la vivienda en el distrito de Retiro, concretamente en el barrio de Niño Jesús.

Se trata de una de las áreas residenciales más valoradas de la capital, conocida por su tranquilidad, sus edificios de alto nivel y su proximidad al parque de El Retiro, el gran pulmón verde de Madrid.

Con un precio que oscila entre los 9.000 y los 12.000 euros por metro cuadrado, una propiedad de alrededor de 500 metros cuadrados podría alcanzar una valoración aproximada de entre cinco y seis millones de euros, tomando como referencia una estimación conservadora.

No obstante, especialistas del sector inmobiliario consideran que determinadas características diferenciales, como el jardín privado, la piscina o las dimensiones excepcionales del inmueble, podrían incrementar significativamente su precio de mercado.

En ese escenario, distintas estimaciones apuntan a que el valor de la propiedad podría superar los ocho millones de euros, situándola entre las viviendas residenciales más exclusivas de la capital.