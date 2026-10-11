La contundente respuesta de Gonzalo Caballero al ser preguntado por Victoria Federica: «Ni la sigo ni quiero saber nada de ella»

Gonzalo Caballero ha vuelto a pronunciarse sobre Victoria Federica y lo ha hecho con unas declaraciones que han dejado claro que no quiere saber nada de la influencer. El torero, que mantuvo una relación sentimental con la nieta de Juan Carlos I, ha respondido sin rodeos cuando le han preguntado por aquella etapa de su vida. Sus palabras llegan en un momento en el que la hija de la infanta Elena vuelve a estar en el foco mediático por su vida sentimental y sus últimas tensiones con la prensa.

En los últimos meses, Victoria Federica ha sido noticia por su relación con Jorge Navalpotro, con quien se la ha visto en distintas ocasiones, y por algunos acercamientos familiares. Sin embargo, su pasado sentimental también ha vuelto a la actualidad después de que su ex pareja haya hablado ante las cámaras sobre la historia que compartieron.

Gonzalo Caballero ha acudido a la plaza de toros de Las Ventas para participar en el homenaje al doctor Máximo García Padrós, cirujano jefe del coso madrileño durante seis décadas. Una figura muy respetada en el mundo taurino que ha atendido a numerosos profesionales a lo largo de su trayectoria y que también salvó la vida al propio Caballero. Aunque el motivo de la cita era rendir tributo al médico, las preguntas de los periodistas terminaron llevando la conversación hacia Victoria Federica.

La relación entre ambos comenzó en 2019. Se conocieron a través de Felipe Juan Froilán, hermano de la joven, con quien el torero mantenía una estrecha amistad. Durante aquel tiempo compartieron distintos planes, como partidos de tenis y salidas sociales, hasta que sus caminos se separaron. Desde entonces, ambos han seguido con sus respectivas vidas y ahora las declaraciones del diestro vuelven a recordar aquel romance.

Cuando le han preguntado por Victoria Federica, Caballero ha sido tajante: «La verdad, me da un poco igual, ¿no? Ni la sigo, ni sé nada de ella, ni quiero saber nada de ella, y no puedo decirte por qué no sé nada de ella». Unas palabras con las que asegura que no sigue la actualidad de su expareja y que no quiere tener noticias sobre ella.

La respuesta más llamativa ha llegado al preguntarle si se siente orgulloso de la relación que mantuvieron. «La verdad, no me siento muy orgulloso de ello», ha afirmado el torero, dejando una impresión muy distinta de la que suele acompañar a los recuerdos de una antigua relación sentimental.

Por su parte, Victoria Federica ha protagonizado en los últimos meses varios momentos de tensión con la prensa, con reacciones bruscas ante algunas preguntas de los reporteros. Ahora, las declaraciones de Gonzalo Caballero añaden un nuevo capítulo a la historia de una relación que terminó hace años y que, pese al paso del tiempo, continúa despertando interés.