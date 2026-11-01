Fue la estrella de los realitys y ahora es propietario de 9 pisos con 43 años: «Gano 6.000 euros al mes con los alquileres»

Rafa Mora ha encontrado una nueva forma de rentabilizar sus ingresos lejos de los platós de televisión. El que fuera uno de los rostros habituales de los programas de Telecinco ha cambiado los focos por una vida mucho más alejada de la exposición mediática y ha apostado por el mercado inmobiliario como una de sus principales vías de inversión.

A sus 43 años, cuenta con nueve viviendas en propiedad que, según ha explicado, le proporcionan alrededor de 6.000 euros mensuales en concepto de alquileres.

Durante años, Rafa Mora fue uno de los personajes más reconocibles de la televisión española. Su paso por distintos formatos de entretenimiento, especialmente por Mujeres y hombres y viceversa y Sálvame, le convirtió en un personaje muy famoso.

El valenciano ha emprendido un camino profesional muy diferente. Tras alejarse de los programas de televisión, comenzó a trabajar como policía municipal en Pozuelo de Alarcón, una localidad madrileña en la que ha desarrollado esta nueva faceta laboral. Sin embargo, su actividad profesional no es su única fuente de ingresos. Durante los últimos años también ha dedicado parte de sus recursos a adquirir viviendas para destinarlas al alquiler.

En una entrevista con Pascual Ariño, Rafa Mora ha explicado algunos detalles de su estrategia inmobiliaria y ha puesto cifras a un patrimonio que ha ido construyendo progresivamente. Su objetivo, según ha contado, está lejos de darse por satisfecho con las propiedades que ya tiene.

Nueve viviendas y 6.000 euros mensuales

La cifra que más ha llamado la atención de sus declaraciones es la cantidad que asegura recibir cada mes por el alquiler de sus inmuebles. «Gano 6.000 euros al mes con los alquileres», ha explicado al hablar de las nueve casas que forman actualmente parte de su cartera.

La estrategia que ha seguido consiste en adquirir propiedades a precios relativamente asequibles, acondicionarlas cuando resulta necesario y ponerlas posteriormente en el mercado del alquiler. De esta manera, ha ido incorporando nuevos inmuebles sin realizar todas las inversiones de una sola vez.

Entre sus primeras operaciones destaca la compra de una vivienda por 80.000 euros, que actualmente tiene alquilada por unos 900 euros mensuales. Otra de las propiedades que adquirió posteriormente le costó 82.000 euros y le proporciona alrededor de 800 euros al mes.

Con estas primeras adquisiciones fue construyendo una cartera inmobiliaria que después amplió con viviendas de menor precio. Algunas de ellas le costaron entre 36.000 y 55.000 euros, cantidades que le permitieron diversificar sus inversiones y aumentar el número de propiedades en su poder.

Algunas viviendas han duplicado su valor

Los ingresos mensuales no son el único beneficio que Mora ha encontrado en el mercado inmobiliario. La evolución de los precios de la vivienda también ha jugado a su favor en algunas de las operaciones que realizó hace años.

Uno de los ejemplos que ha compartido permite comprobarlo. Se trata de aquel inmueble que compró por 80.000 euros y cuyo valor actual estima en aproximadamente 160.000 euros. Es decir, según sus cálculos, habría duplicado su precio desde el momento de la adquisición.

Una evolución similar se ha producido con otra de sus inversiones. Una vivienda que le costó alrededor de 40.000 euros tendría ahora un valor aproximado de 75.000 euros. La diferencia refleja la revalorización que han experimentado algunas de sus propiedades con el paso del tiempo.

En cualquier caso, el incremento del valor de una vivienda no supone automáticamente una ganancia disponible. Para convertir esa revalorización en dinero, el propietario tendría que vender el inmueble, asumir los gastos correspondientes y tener en cuenta la fiscalidad de la operación.

Su objetivo: llegar a los 20 pisos

Lejos de conformarse con las nueve viviendas que posee actualmente, Rafa Mora tiene un objetivo bastante concreto: alcanzar los 20 inmuebles en propiedad. Así lo ha explicado al hablar de sus planes de futuro, dejando claro que todavía quiere ampliar considerablemente su cartera inmobiliaria.

La cifra supondría más que duplicar el número de propiedades que tiene en la actualidad. Para conseguirlo, tendría que continuar destinando recursos a nuevas compras y mantener la estrategia que ha seguido hasta ahora, basada en buscar viviendas a precios que permitan obtener una rentabilidad mediante el alquiler.

Su planteamiento también refleja el cambio de prioridades que ha experimentado desde que dejó atrás su etapa más mediática. Durante años, su actividad estuvo ligada a los realities y a los programas de entretenimiento, donde su vida personal y sus enfrentamientos televisivos ocupaban buena parte de la atención.

Ahora, con 43 años, su situación es diferente. Su trabajo como policía municipal y sus inversiones inmobiliarias dibujan una realidad alejada de aquellos platós que le dieron popularidad. Los nueve pisos que tiene en propiedad y los aproximadamente 6.000 euros mensuales que asegura ingresar por sus alquileres son, en este momento, una de las principales muestras de ese cambio de rumbo.