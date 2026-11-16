Ésta es la carta que envió Maduro a Sánchez para restablecer «relaciones de cordialidad» 13 días antes del Delcygate

OKDIARIO publica en exclusiva la carta inédita que el narcodictador Nicolás Maduro —hoy preso en una cárcel federal de Brooklyn— dirigió a Pedro Sánchez el 7 de enero de 2020, el mismo día en que el líder socialista ganó la investidura en el Congreso. Son dos folios con el membrete presidencial, el sello del Despacho de la Presidencia y la firma del propio Maduro. En ellos, el dictador chavista ofrece al nuevo Gobierno español «restablecer relaciones de cordialidad y cooperación». Trece días después, su vicepresidenta, Delcy Rodríguez, aterrizaba en Barajas.

Los dos folios llevan en la parte superior el mismo membrete: el escudo de la República Bolivariana de Venezuela y, debajo, en mayúsculas, «Nicolás Maduro Moros. Presidente de la República Bolivariana de Venezuela». No es una nota de una cancillería ni de una embajada: es papel personal del jefe del narcorégimen.

La carta está fechada en «Caracas, 07 de enero de 2020». El encabezado trata a Sánchez con el protocolo reservado a un jefe de Gobierno reconocido: «Su Excelencia, Pedro Sánchez Castejón, Presidente del Gobierno, Reino de España, Madrid». Lo hace once meses después de que el propio Sánchez anunciara que España reconocía a Guaidó y dejaba de considerar a Maduro presidente legítimo.

«Restablecer relaciones»

Maduro abre la carta con una felicitación «en nombre del Pueblo de la República Bolivariana de Venezuela, y en el mío propio» por una investidura que, a su juicio, «sin duda» ha marcado «un hito en la historia política» de España. Describe a un Sánchez que asume el cargo «con un pueblo esperanzado en su liderazgo».

Después entra en materia. «Distinguido Presidente, deseo remarcar nuestro interés en fomentar un relacionamiento bilateral, donde trabajemos mancomunadamente sobre la base del respeto mutuo y la profundización de la cooperación», escribe.

El dictador recuerda también los intereses económicos en juego. «Grandes empresas españolas se han radicado en Venezuela en las áreas energética, banca y seguros, telecomunicaciones, transporte y muchas otras», señala, y añade que «cientos de miles de españoles» han «consolidado sus familias» en el país.

El segundo folio contiene el párrafo más político. Maduro plantea «la necesidad de establecer mecanismos de comunicación que permitan superar la visión distorsionada que las grandes corporaciones de la comunicación han vendido sobre la Revolución Bolivariana». Y presume de que su régimen es «una realidad indiscutible», como habrían demostrado «los intentos infructuosos por desestabilizarla».

La petición central llega al final: Venezuela «ratifica sus mejores deseos por restablecer relaciones de cordialidad y cooperación en el marco del respeto mutuo con el Gobierno que usted recién inicia». La despedida insiste en la misma idea: «La reafirmación de nuestra mejor voluntad para reabrir caminos de relacionamiento venturoso».

El sello y la rúbrica de Maduro

Al pie del segundo folio figura un sello circular con el escudo venezolano en el centro y, alrededor, la leyenda «República Bolivariana de Venezuela. Despacho de la Presidencia». El sello está estampado sobre el nombre impreso del firmante y se superpone parcialmente a la firma. La rúbrica es un trazo manuscrito largo y horizontal, de bucles encadenados, que remata en una línea diagonal ascendente hacia la derecha. Debajo, en mayúsculas y negrita, el nombre: «Nicolás Maduro Moros».

La carta llega en el momento exacto del giro. El 4 de febrero de 2019, Sánchez había sido uno de los primeros líderes europeos en reconocer a Guaidó como presidente encargado. Un mes antes de la carta, el 10 de diciembre de 2019, José Luis Ábalos ya había invitado formalmente a Delcy Rodríguez a España como secretario de Organización del PSOE, según documentó la UCO.

Tras la carta, todo se precipita. El 16 de enero, Ábalos avisa a Sánchez de que Delcy quiere verle con discreción, y el presidente responde: «Bien». En la madrugada del 20 de enero, la vicepresidenta venezolana, con prohibición de entrar en la Unión Europea, aterriza en Barajas y es recibida por Ábalos. El 21, el Gobierno anuncia que Sánchez no recibirá a Guaidó. El 25, el opositor llega a Madrid y solo le atiende la ministra de Exteriores, Arancha González Laya, en la Casa de América, no en una sede oficial.

El 4 de febrero de 2020, menos de un mes después de la carta, la Vicepresidencia venezolana registra la entrega de un sobre de PDVSA dirigido a Delcy Rodríguez con un cupo de crudo valorado en 250 millones de dólares, que según la UCO recibió Víctor de Aldama. El comisionista lo vincula ante la Justicia con la financiación del PSOE y de la Internacional Socialista; Delcy niega habérselo entregado y el PSOE niega cualquier financiación irregular. Tres días después, el 7 de febrero, José Luis Rodríguez Zapatero era recibido en Caracas por Maduro y Delcy.

Hoy, el firmante de aquella carta aguarda juicio en la cárcel federal de Brooklyn, donde permanece encerrado desde que fuerzas estadounidenses lo capturaron en enero de 2026, acusado de narcoterrorismo por la justicia de Estados Unidos.