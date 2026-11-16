Exclusiva

Ésta es la carta que envió Maduro a Sánchez para restablecer «relaciones de cordialidad» 13 días antes del Delcygate

El dictador venezolano felicitó al líder socialista el mismo día de su investidura

Trece días después, la vicepresidenta chavista Delcy Rodríguez aterrizaba en Barajas

Ésta es la carta que envió Maduro a Sánchez para restablecer «relaciones de cordialidad» 13 días antes del Delcygate
Luis Balcarce

OKDIARIO publica en exclusiva la carta inédita que el narcodictador Nicolás Madurohoy preso en una cárcel federal de Brooklyn— dirigió a Pedro Sánchez el 7 de enero de 2020, el mismo día en que el líder socialista ganó la investidura en el Congreso. Son dos folios con el membrete presidencial, el sello del Despacho de la Presidencia y la firma del propio Maduro. En ellos, el dictador chavista ofrece al nuevo Gobierno español «restablecer relaciones de cordialidad y cooperación». Trece días después, su vicepresidenta, Delcy Rodríguez, aterrizaba en Barajas.

Los dos folios llevan en la parte superior el mismo membrete: el escudo de la República Bolivariana de Venezuela y, debajo, en mayúsculas, «Nicolás Maduro Moros. Presidente de la República Bolivariana de Venezuela». No es una nota de una cancillería ni de una embajada: es papel personal del jefe del narcorégimen.

La carta está fechada en «Caracas, 07 de enero de 2020». El encabezado trata a Sánchez con el protocolo reservado a un jefe de Gobierno reconocido: «Su Excelencia, Pedro Sánchez Castejón, Presidente del Gobierno, Reino de España, Madrid». Lo hace once meses después de que el propio Sánchez anunciara que España reconocía a Guaidó y dejaba de considerar a Maduro presidente legítimo.

«Restablecer relaciones»

Maduro abre la carta con una felicitación «en nombre del Pueblo de la República Bolivariana de Venezuela, y en el mío propio» por una investidura que, a su juicio, «sin duda» ha marcado «un hito en la historia política» de España. Describe a un Sánchez que asume el cargo «con un pueblo esperanzado en su liderazgo».

PRIMERA PÁGINA de la carta que Nicolás Maduro dirigió a Pedro Sánchez, fechada en Caracas el 7 de enero de 2020, el mismo día en que el Congreso invistió al líder socialista presidente del Gobierno. Bajo el membrete personal del dictador, con el escudo de Venezuela y la leyenda “Nicolás Maduro Moros. Presidente de la República Bolivariana de Venezuela”, el chavista se dirige a “Su Excelencia, Pedro Sánchez Castejón” para trasladarle sus “felicitaciones con motivo de su investidura” y asegurarle que llega al poder con “un pueblo esperanzado en su liderazgo”. En el tercer párrafo deja claro el propósito de la misiva: fomentar “un relacionamiento bilateral” con el nuevo Gobierno español, trabajando “mancomunadamente” sobre la base del “respeto mutuo”.

Después entra en materia. «Distinguido Presidente, deseo remarcar nuestro interés en fomentar un relacionamiento bilateral, donde trabajemos mancomunadamente sobre la base del respeto mutuo y la profundización de la cooperación», escribe.

El dictador recuerda también los intereses económicos en juego. «Grandes empresas españolas se han radicado en Venezuela en las áreas energética, banca y seguros, telecomunicaciones, transporte y muchas otras», señala, y añade que «cientos de miles de españoles» han «consolidado sus familias» en el país.

El segundo folio contiene el párrafo más político. Maduro plantea «la necesidad de establecer mecanismos de comunicación que permitan superar la visión distorsionada que las grandes corporaciones de la comunicación han vendido sobre la Revolución Bolivariana». Y presume de que su régimen es «una realidad indiscutible», como habrían demostrado «los intentos infructuosos por desestabilizarla».

La petición central llega al final: Venezuela «ratifica sus mejores deseos por restablecer relaciones de cordialidad y cooperación en el marco del respeto mutuo con el Gobierno que usted recién inicia». La despedida insiste en la misma idea: «La reafirmación de nuestra mejor voluntad para reabrir caminos de relacionamiento venturoso».

SEGUNDA Y ÚLTIMA PÁGINA de la carta de Nicolás Maduro a Pedro Sánchez, con el mismo membrete presidencial. El dictador propone al nuevo jefe del Ejecutivo español “andar un camino común” y plantea la “necesidad de establecer mecanismos de comunicación” para combatir lo que llama la “visión distorsionada” que, según él, “las grandes corporaciones de la comunicación han vendido sobre la Revolución Bolivariana”. En el párrafo clave, Maduro ratifica su deseo de “restablecer relaciones de cordialidad” y cooperación “con el Gobierno que Usted recién inicia”. El verbo da por rota la relación tras el reconocimiento de Guaidó por parte de España. La misiva se cierra con la promesa de “reabrir caminos de relacionamiento venturoso”, la firma manuscrita del chavista y el sello circular del Despacho de la Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela.

El sello y la rúbrica de Maduro

Al pie del segundo folio figura un sello circular con el escudo venezolano en el centro y, alrededor, la leyenda «República Bolivariana de Venezuela. Despacho de la Presidencia». El sello está estampado sobre el nombre impreso del firmante y se superpone parcialmente a la firma. La rúbrica es un trazo manuscrito largo y horizontal, de bucles encadenados, que remata en una línea diagonal ascendente hacia la derecha. Debajo, en mayúsculas y negrita, el nombre: «Nicolás Maduro Moros».

La carta llega en el momento exacto del giro. El 4 de febrero de 2019, Sánchez había sido uno de los primeros líderes europeos en reconocer a Guaidó como presidente encargado. Un mes antes de la carta, el 10 de diciembre de 2019, José Luis Ábalos ya había invitado formalmente a Delcy Rodríguez a España como secretario de Organización del PSOE, según documentó la UCO.

Tras la carta, todo se precipita. El 16 de enero, Ábalos avisa a Sánchez de que Delcy quiere verle con discreción, y el presidente responde: «Bien». En la madrugada del 20 de enero, la vicepresidenta venezolana, con prohibición de entrar en la Unión Europea, aterriza en Barajas y es recibida por Ábalos. El 21, el Gobierno anuncia que Sánchez no recibirá a Guaidó. El 25, el opositor llega a Madrid y solo le atiende la ministra de Exteriores, Arancha González Laya, en la Casa de América, no en una sede oficial.

El 4 de febrero de 2020, menos de un mes después de la carta, la Vicepresidencia venezolana registra la entrega de un sobre de PDVSA dirigido a Delcy Rodríguez con un cupo de crudo valorado en 250 millones de dólares, que según la UCO recibió Víctor de Aldama. El comisionista lo vincula ante la Justicia con la financiación del PSOE y de la Internacional Socialista; Delcy niega habérselo entregado y el PSOE niega cualquier financiación irregular. Tres días después, el 7 de febrero, José Luis Rodríguez Zapatero era recibido en Caracas por Maduro y Delcy.

Hoy, el firmante de aquella carta aguarda juicio en la cárcel federal de Brooklyn, donde permanece encerrado desde que fuerzas estadounidenses lo capturaron en enero de 2026, acusado de narcoterrorismo por la justicia de Estados Unidos.

Lo último en Investigación

Últimas noticias